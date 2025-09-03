Кирил Вълчев беше преизбран за втори мандат за генерален секретар на Асоциацията на балканските новинарски агенции - Югоизточна Европа

Генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев беше преизбран единодушно за втори тригодишен мандат за генерален секретар на Асоциацията на балканските новинарски агенции - Югоизточна Европа (АБНА - ЮЕ) на редовното годишно Общо събрание на АБНА - ЮЕ. То се проведе в Скопие при домакинството на държавната информационна агенция на Република Северна Македония МИА. Седалището на АБНА - ЮЕ е в българската столица София на адреса на БТА.

За президент на Асоциацията беше избран Илия Муса, представляващ Федералната информационна агенция на Босна и Херцеговина (ФЕНА), а Генералният директор на МИА Дарко Яневски беше избран за член на Управителния съвет. През следващите две години Яневски ще продължи мандата на предишния генерален директор на МИА Драган Антоновски. Третият член на Управителния съвет остава председателят на борда на гръцката Атинско-македонска информационна агенция (АНА-МПА) Емилиос Пердикарис.

В АБНА-ЮЕ участват 12 агенции. Това са националните новинарски агенции на Албания - АТА, на Босна и Херцеговина - ФЕНА, на България - БТА, на Гърция – АНА-МПА, на Италия – АНСА, на Косово – КосоваПрес, на Кипър – КНА, на Румъния – АДЖЕРПРЕС, на Северна Македония – МИА, на Турция - Анадолска агенция, на Хърватия – ХИНА и на Черна гора – МИНА.

Преди днешното Общо събрание на АБНА-ЮЕ се състоя конференция на тема за истината в медиите, в чието начало към участниците се обърна премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски.

В изказването си на конференцията Кирил Вълчев взе повод от казаното от Мицкоски, че “новината е първата чернова на историята”, като отбеляза, че именно сътрудничеството между новинарските агенции и при представянето на архивите им с новини може да допринесе за утвърждаването на истината в медиите.

Генералният директор на БТА посочи, че архивите на 127-годишната национална информационна агенция на България включват над 6 милиона страници бюлетини на хартия, близо 2 милиона собствени снимки и тематичен архив с повече 500 хиляди тематични досиета, като всички те в момента се цифровизират.

“Днес те са спомен от вчерашния ден и безценен източник на история. Нещо повече, те са и урок за нас днес”, каза Вълчев.

“БТА популяризира своите архиви по четири начина. Първо, използваме архивите за предистория и контекст на новините. Второ, всеки ден публикуваме поне една история с новини от съответния ден, съответно снимки от архивни новини в социалните мрежи. Трето, възобновихме издаването на списанието за култура, изкуство и литература ЛИК, в което публикуваме материали от архивите на БТА по определена тема. Четвърто, БТА издаде и книга с новини от архивите си - тя съдържа по една новина от България и света през 125-те години от основаването на агенцията до 2023 г.”, отбеляза генералният директор на БТА.

Решението София да бъде седалище на АБНА-ЮЕ, както и за избирането на генералния директор на БТА Кирил Вълчев за първия му тригодишен мандат като генерален секретар на Асоциацията беше прието с пълно мнозинство на Генерална асамблея на АБНА-ЮЕ в Бургас на 19 септември 2022 г., а на 6 октомври 2022 г. АБНА-ЮЕ беше вписана в българския Регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.