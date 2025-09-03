Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Футболните клубове са похарчили почти 10 милиарда долара за трансфери през лятото, обяви ФИФА
Александър Исак е най-скъпият футболист през този трансферен период / Снимка: Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP
Цюрих,  
03.09.2025 19:06
 (БТА)

Клубове в световен мащаб счупиха нов рекорд с похарчени почти 10 милиарда долара за нови футболисти в този трансферен прозорец, съобщава Международната футболна федерация (ФИФА). Според данните на централата, сумата възлиза на 9.76 милиарда долара за 12 хиляди трансфера, което е с 50% повече от същия период през миналата година. 

Женският футбол също записа рекорд, след като бяха сключени 1 100 сделки за над 12 милиона долара. Орландо Прайд направи най-скъпия трансфер с 1.5 милиона долара за крилото на Тигрес Лизбет Овале.  

"Пазарът бе много активен както при мъжете, така и при жените. Докато при първите това вече е традиция, нарастващият пазар при дамите показва стремглавото развитие на футбола при тях", заяви представителят на ФИФА Емилио Гарсия Силверо, цитиран от агенция Ройтерс. 

Клубовете от английската Висша лига традиционно хвърлиха най-много пари на пазара, харчейки над 3 милиарда долара за последните три месеца. Най-голям дял от тази сума получиха германски отбори с 893 милиона долара приходи, като най-голямата сделка бе между Ливърпул и Байер Леверкузен за Флориан Виртц срещу 116 милиона и бонуси. Мърсисайдци привлякоха Жереми Фримпонг от същия отбор и Юго Екитике от Айнтрахт Франкфурт, а Нюкасъл взе Ник Волтемаде от Щутгарт

Най-скъпият трансфер през лятото бе сключен на 1 септември, когато Ливърпул привлече Александър Исак от Нюкасъл срещу 125 милиона паунда.

Логично, германците са на второ място по похарчени пари с 980 милиона долара, а Италия е на трето място с 950 милиона долара.  

/МД/

