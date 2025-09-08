Датчанинът Каспер Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен

site.btaДатчанинът Каспер Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен
Бившият селекционер на националния отбор на Дания Каспер Хюлманд е водещ кандидат за треньорския пост в Байер Леверкузен, а преговорите с 53-годишния специалист напредват, съобщават германски медии, цитирани от агенция ДПА.
Ерик тен Хаг беше уволнен в понеделник от клуба от Бундеслигата само след два мача в местното първенство.
Хюлманд беше старши треньор на състава на Дания от 2020-а до 2024 година, а преди това беше наставник на германския Майнц през сезон 2014/2015.
Следващият двубой на Байер Леверкузен в Бундеслигата е срещу Айнтрахт Франкфурт е в петък.
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина