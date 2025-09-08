Подробно търсене

Датчанинът Каспер Хюлманд е водещ вариант за треньорския пост в Байер Леверкузен

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Andreea Alexandru
Леверкузен,  
08.09.2025 08:25
 (БТА)

Бившият селекционер на националния отбор на Дания Каспер Хюлманд е водещ кандидат за треньорския пост в Байер Леверкузен, а преговорите с 53-годишния специалист напредват, съобщават германски медии, цитирани от агенция ДПА.

Ерик тен Хаг беше уволнен в понеделник от клуба от Бундеслигата само след два мача в местното първенство.

Хюлманд беше старши треньор на състава на Дания от 2020-а до 2024 година, а преди това беше наставник на германския Майнц през сезон 2014/2015.

Следващият двубой на Байер Леверкузен в Бундеслигата е срещу Айнтрахт Франкфурт е в петък.

