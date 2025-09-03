КНА: Първият пациентски омбудсман на Република Кипър се очаква да бъде назначен през септември

Очаква се назначаването на първия пациентски омбудсман в Република Кипър да стане през септември, предаде за БТА кипърската агенция КНА, цитирайки министър на здравеопазването Михалис Дамянос.

Пред КНА министърът посочи, че надзорът върху Общата здравна система (GeSY) продължава както обикновено да се осъществява от Министерството на здравеопазването.

Според Дамянос назначаването на пациентския омбудсман вече е в напреднал етап и ще бъде обявено в рамките на следващите две седмици. Както той обясни, окончателният избор е отнел малко повече време, тъй като това е „емблематична институция“.

Поканен да посочи причините, поради които пациентският омбудсман все още не е назначен, Дамянос заяви, че не е имало проблеми или забавяния от страна на министерството и е отговорност на президента на републиката да продължи с назначаването на подходящото лице.

„От президента на републиката зависи да пристъпи към назначаването на компетентното лице. Институцията на омбудсмана е емблематична и това ще бъде първият омбудсман, така че ще отнеме още известно време. Позицията ще бъде запълнена в рамките на септември“, отбеляза той.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)