АНА-МПА: „Начинание Гърция“ и Бизнес съвета Гърция-АСЕАН подписаха меморандум за сътрудничество

„Начинание Гърция“ (Enterprise Greece), гръцката агенция за насърчаване на инвестициите и износа, подписа меморандум за сътрудничество с Бизнес съвета Гърция-АСЕАН (HABC), потвърждавайки ангажимента си за укрепване на икономическите и търговски връзки между Гърция и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Според съобщение на „Начинание Гърция“ меморандумът е парафиран от генералния секретар по международните икономически въпроси в Министерството на външните работи Димитриос Скалкос, който е и председател на „Начинание Гърция“, и от председателя на Бизнес съвета Гърция-АСЕАН Ник Стасинопулос. На подписването присъства и главният изпълнителен директор на „Начинание Гърция“ Маринос Янапулос.

АНА-МПА отбелязва, че АСЕАН е един от най-динамично развиващите се пазари в световен мащаб, с население от 670 милиона души и БВП от над 4 трилиона долара. АСЕАН предоставя значителни възможности за гръцките експортни компании, особено в областта на хранителните стоки (зехтин, вино, плодове), фармацевтичните продукти, строителните материали, корабоплаването и логистиката, информационните технологии и телекомуникациите, както и туризма.

На събитието присъстваха следните посланици: на Индонезия, която председателства Комитета на АСЕАН в Атина, Бебеб А.К.Н. Джунджунан; на Виетнам – Фам Ти Ту Хуонг; на Тайланд – Сатана Кашемсанта На Аюдхия; и Филипините – Джовани Е. Палек.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)