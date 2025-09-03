Подробно търсене

Канадската авиокомпания "УестДжет" направи поръчка за 67 самолета на "Боинг"

Илиян Цвейн
Снимка: Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP, архив
Чикаго,  
03.09.2025 19:29
 (БТА)

Канадската авиокомпания "УестДжет" (WestJet) обяви, че ще закупи още 67 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing), с което общият брой на поръчаните машини достига 123, предаде ДПА.

Поръчката на "УестДжет", която през юни беше потвърдена от "Боинг", но без да се посочва конкретен брой на самолетите, включва 60 самолета от модела "737-10", с опция за поръчка на допълнителни 25 броя, както и 7 самолета от модела "787-9", с възможност за поръчка на още четири.

"УестДжет" е направила най-голямата поръчка за нови самолети от авиокомпаниите в Канада. Така компанията ще удвои самолетите си от семейството на "Дриймлайнър" (Dreamliners) на "Боинг", с което ще подкрепи плановете си за растеж и ангажимента да предлага достъпни възможности за пътуване на канадците, заяви Алексис фон Хоенсброх, главен изпълнителен директор на "УестДжет".

Свързани новини

26.08.2025 10:04

"Кориън еър" ще купи над 100 самолета "Боинг" след срещата между И Дже-мьон и Доналд Тръмп

Най-големият южнокорейски превозвач "Кориън еър" (Korean Air) обяви днес, че ще купи над 100 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing). Това е най-голямата сделка в историята на южнокорейската авиация и бе обявена само часове след
29.07.2025 16:37

"Боинг" отчита по-малка загуба през второто тримесечие на 2025 г., тъй като доставките на самолети се увеличават

Американският самолетостроител "Боинг" (Boeing) отчете днес по-малка загуба за второто тримесечие на годината, тъй като компанията е увеличила производството и доставките на самолети, предаде Ройтерс. Производителят на самолети отчете нетна загуба
23.07.2025 16:45

Япония ще купи 100 самолета "Боинг" и повече американски ориз като част от търговското споразумение с Вашингтон, съобщи Белият дом

Япония ще купи 100 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing) и ще увеличи доставките на ориз от САЩ със 75 процента като част от търговското споразумение между Токио и Вашингтон, обяви днес служител на Белия дом, цитиран от
16.06.2025 15:55

С поръчки за "Еърбъс" започна авиосалонът в Льо Бурже

В Льо Бурже, северната част на Париж, днес започна най-голямото изложение за гражданска авиация в света, където традиционно се сключват мащабни сделки между авиокомпании и производители, съобщават Франс прес и Ройтерс. Първият голям договор на
09.06.2025 15:29

Самолет на "Боинг" бе доставен днес в Китай, след като бе върнат през април

Самолет от популярния модел 737 МАКС (737 MAX) на американската корпорация "Боинг" (Boeing) се приземи днес в Китай, според данни на системата за проследяване на полети "Флайтрадар24" (Flightradar24). Това може да се приеме като сигнал, че
14.05.2025 18:02

Катар подписа сделка за купуването на самолети "Боинг" за 200 милиарда долара при посещението на Тръмп в Доха

Катар подписа споразумение за купуване на самолети от американския производител "Боинг" (Boeing) за "Катар еъруейс" (Qatar Airways) по време на посещението на президента Доналд Тръмп в арабската страна от Персийския залив, предаде
09.05.2025 11:56

Авиационната група Ай Ей Джи купува 32 самолета "Боинг" като част от търговското споразумение между САЩ и Великобритания

Ай Ей Джи (International Airlines Group - IAG), собственик на редица авиокомпании, сред които "Бритиш еъруейз" (British Airways), обяви, че е закупила 32 нови самолети "Боинг" (Boeing) от САЩ, като част от подписаното вчера двустранно търговско

