Канадската авиокомпания "УестДжет" направи поръчка за 67 самолета на "Боинг"

Канадската авиокомпания "УестДжет" (WestJet) обяви, че ще закупи още 67 самолета от американския производител "Боинг" (Boeing), с което общият брой на поръчаните машини достига 123, предаде ДПА.

Поръчката на "УестДжет", която през юни беше потвърдена от "Боинг", но без да се посочва конкретен брой на самолетите, включва 60 самолета от модела "737-10", с опция за поръчка на допълнителни 25 броя, както и 7 самолета от модела "787-9", с възможност за поръчка на още четири.

"УестДжет" е направила най-голямата поръчка за нови самолети от авиокомпаниите в Канада. Така компанията ще удвои самолетите си от семейството на "Дриймлайнър" (Dreamliners) на "Боинг", с което ще подкрепи плановете си за растеж и ангажимента да предлага достъпни възможности за пътуване на канадците, заяви Алексис фон Хоенсброх, главен изпълнителен директор на "УестДжет".