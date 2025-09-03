При възможност ще поискаме увеличение на помощта за родителите на деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, каза социалният министър

Ако имаме възможност, ще поискаме да се увеличи сумата, подпомагаща родителите на деца в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социална политика. Помощта сега е 300 лв., като тя се изплаща на два пъти, припомни той.

За учебната 2025/2026 г. са подадени 105 479 заявления за помощ за деца 1-4 клас, като издадените заповеди са 96 064 за 106 355 деца. Отказите са 255, каза още той. Заявленията за помощ за деца в осми клас са 18 971, издадените заповеди са 16 516 за 16 841 деца. Отказите са 79, добави министър Гуцанов.

Искаме тези суми да се повишат, искаме и сумата за втората година на майчинството да се повиши, която сега е 780 лв., каза още министър Гуцанов и припомни, че ако жената се върне на работа през втората година на майчинството, получава половината от тази сума.