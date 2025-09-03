Управляващите искат да отстранят по средата на мандата ръководството на НСИ, заявяват от "Продължаваме промяната"

Управляващите искат да отстранят по средата на мандата ръководството на Националния статически институт (НСИ), заявяват от „Продължаваме промяната“ във Фейсбук и публикуват снимка на внесения днес от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ законопроект за изменение на Закона за статистиката.

„Преди две седмица НСИ публично уличи любимката на Делян Пеевски Мария Филипова в некомпетентност. Явно това е подразнило Пеевски и Борисов и в първия работен ден на парламента са внесли законопроект, с който искат да отстранят, по средата на мандата, ръководството на НСИ“, пишат от ПП.

От партията посочват, че настоящият председател на статистическия институт е бил избран след прозрачен конкурс от комисия в състав: Мариана Коцева - генерален директор на Евростат от 2017 г. до момента, Сергей Цветарски - председател на НСИ от 2014 до 2022 г., и Калина Константинова - вицепремиер (2021-2022).

"България заслужава компетентен и политически независим Национален статистически институт, а не ведомство, ръководено от некомпетентни протежета", заявяват от „Продължаваме промяната“. От партията допълват, че за тях е недопустим „подобен преврат в НСИ“ и ще гласуват против законопроекта.

Внесените изменения в Закона за статистиката, публикувани на сайта на парламента, предвиждат ръководството на Националния статистически институт от председател и трима заместник-председатели вече да не се определя с решение на Министерския съвет, а да се избира от Народното събрание (НС). Съгласно предложените промени в срок от един месец от влизането им в сила парламентът следва да избере председател и заместник-председатели на НСИ, а мандатите на определените от Министерския съвет председател и заместник-председатели да се прекратят.

В мотивите си вносителите обосноват предложените изменения с необходимостта да се гарантира независимостта на националния статистически орган на държавата - Националният статистически институт. Те посочват изискванията на европейски регламент, съгласно който ръководителите на националните статистически институти са независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образувание, а процедурите за назначаването им са прозрачни и се основават единствено на професионални критерии. Според вносителите с промяната на органа, който избира председателя и заместник-председателите на НСИ, ще се осигури в по-голяма степен публичност, прозрачност и професионални критерии при избора.