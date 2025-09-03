Председателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна в Румъния днес в рамките на обиколка на столици на страни членки на ЕС, беше приет от румънския президент Никушор Дан в президентския дворец "Котрочени", съобщи Аджерпрес.

Двамата официални представители първо ще имат среща на четири очи, а след това ще дадат съвместна пресконференция.

Коща е вторият лидер на Европейския съюз, който пристига в Румъния през тази седмица, отбелязва агенцията.

В понеделник председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше приета от румънския държавен глава във военната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца.