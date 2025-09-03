Подробно търсене

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"

Ваня Накова
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, снимка: AP Photo/Armando Franca
Букурещ,  
03.09.2025 19:35
 (БТА)

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна в Румъния днес в рамките на обиколка на столици на страни членки на ЕС, беше приет от румънския президент Никушор Дан в президентския дворец "Котрочени", съобщи Аджерпрес.

Двамата официални представители първо ще имат среща на четири очи, а след това ще дадат съвместна пресконференция.

Коща е вторият лидер на Европейския съюз, който пристига в Румъния през тази седмица, отбелязва агенцията.

В понеделник председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше приета от румънския държавен глава във военната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца.

/ВН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:45 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация