Председателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"

site.btaПредседателят на Европейския съвет Антонио Коща беше приет от румънския президент в двореца "Котрочени"
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който пристигна в Румъния днес в рамките на обиколка на столици на страни членки на ЕС, беше приет от румънския президент Никушор Дан в президентския дворец "Котрочени", съобщи Аджерпрес.
Двамата официални представители първо ще имат среща на четири очи, а след това ще дадат съвместна пресконференция.
Коща е вторият лидер на Европейския съюз, който пристига в Румъния през тази седмица, отбелязва агенцията.
В понеделник председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше приета от румънския държавен глава във военната база "Михаил Когълничану" в окръг Констанца.

