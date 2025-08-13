Подробно търсене

Мексико екстрадира в САЩ 26 затворници, свързани с наркокартели

Иво Тасев
Торби с незаконни наркотици, открити в багажника на превозно средство в мексиканския щат Долна Калифорния на 25 януари 2018 г. Снимка: Комисията по национална сигурност на Мексико чрез АП/архив
Град Мексико,  
13.08.2025 00:32
 (БТА)

Мексико обяви, че е екстрадирало вчера в САЩ над 20 затворници, издирвани от американските власти по подозрения в членство в наркокартели, предаде Ройтерс.

Прехвърлянето става в контекста на нарастващия натиск от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп да бъдат разбити влиятелните престъпни организации за наркотрафик в Мексико, допълва агенцията.

Мексиканските власти са екстрадирали 26 затворници, издирвани от Вашингтон за връзки с групи за разпространение на наркотици, обявиха в съвместно изявление канцеларията на главния прокурор и министерството на сигурността и защитата на гражданите на Мексико.

Те уточниха, че Министерството на правосъдието на САЩ е изискало екстрадицията, обявявайки, че няма да иска смъртни присъди за обвиняемите.

12.08.2025 16:00

САЩ обявиха, че може да използват военни срещу мексиканските картели, след като се отказаха от смъртна присъда за наркобосове

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви в четвъртък, че САЩ може да използват военни и разузнавателни средства срещу мексиканските наркокартели, предаде Ройтерс. Това стана два дни след като правителството на президента Доналд Тръмп обяви
06.08.2025 04:55

Американската прокуратура обяви, че няма да иска смъртни наказания за двама от най-големите мексикански наркобосове

Американската прокуратура снощи заяви, че няма да иска смъртно наказание по делата си срещу "краля" на мексикански наркокартел Исмаел "Ел Майо" Замбада и Рафаел Каро Кинтеро - наркобарон, обвинен в организирането на убийството през 1985 г. на агент на Американската агенция за борба с наркотиците, предаде Асошиейтед прес.
11.07.2025 21:08

Синът на мексиканския наркобос Ел Чапо - Овидио Гусман, се призна за виновен за трафик на дрога в САЩ

Синът на мексиканския наркобос Хоакин Гусман, известен като Ел Чапо, се призна днес за виновен по четири обвинения, две от които по случаи, свързани с трафик на наркотици и известния картел "Синалоа", предаде Ройтерс.

