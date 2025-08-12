Подробно търсене

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн след победата над Лудогорец: "Изиграхме страхотно второ полувреме"

Мирослав Димитров
Zoltan Mathe/MTI via AP
Будапеща,  
12.08.2025 23:53
 (БТА)

Треньорът на Ференцварош Роби Кийн похвали своя отбор за силната игра през второто полувреме при победата с 3:0 над Лудогорец на реванша от третия квалификационен кръг на Шампионска лига.

"Трябва да се насладим на момента. Следващият мач винаги може да те нарани. Имахме много добър мач. Второто полувреме бяхме невероятни, феновете също. Видяхте какво показахме през второто полувреме. Направихме много добро представяне пред нашата публика", каза Кийн след срещата.

 

