Галя Горнишка
Европейските борсови индекси затвориха разнопосочно търговията след данните за по-малък от очакваното ръст на цените в САЩ
Снимка: AP/Matthias Schrader
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
12.08.2025 20:05
 (БТА)
Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха смесено днешната търговия след публикуването на най-новите данни за американските потребителски цени, според които те се се увеличили по-малко от очакваното през юли, информира Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се понижи с 56,56 пункта или  0,23 на сто до 24 024,78 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна с 54,9 пункта, което е ръст от 0,71 на сто до 7753, 42пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 18,1 пункта или 0,2 на сто до 9147,81 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, нарасна с 1,13 пункта или 0,21 на сто, достигайки ниво 547,89 пункта.

/ИЦ/

Свързани новини

12.08.2025 19:23

Индексите на Българската фондова борса завършиха търговията предимно в зелено при оборот от над 23 млн. лева

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, днес регистрира минимален ръст - с 0,05 на сто до 1052,55 пункта. Широкият измерител BGBX40 добавя 0,10 на сто до 193,08 пункта. Пазарът "Бийм" бележи ръст с 0,44 на сто до ниво 109,48 пункта,
12.08.2025 17:21

С ръстове започна търговията на Уолстрийт след данните за инфлацията в САЩ

Водещите индекси на Уолстрийт откриха днешната сесия с растеж след публикуването на най-новите данни за инфлацията в САЩ. Според Бюрото за трудова статистика американските потребителски цени са се повишили с по-малко, отколкото очакваха
12.08.2025 16:20

Годишната инфлация в САЩ остава 2,7 на сто през юли, при очаквания за лек ръст

Инфлацията в САЩ се е ускорила по-малко от очакваното през юли на годишна база, тъй като митата на президента Доналд Тръмп са оказали предимно умерено въздействие, предаде Си Ен Би Си. Индексът на потребителските цени е нараснал с  0,2 на сто на
12.08.2025 11:22

Пазарите в Европа реагират умерено на удължаването на митническото примирие между САЩ и Китай

Европейските фондови пазари останаха почти без промяна във вторник сутринта въпреки положителния ефект от новината, че САЩ и Китай са се договорили за удължаване с още 90 дни на преговорите за търговските отношения и взаимните мита, предават

