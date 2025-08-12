Европейските борсови индекси затвориха разнопосочно търговията след данните за по-малък от очакваното ръст на цените в САЩ

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха смесено днешната търговия след публикуването на най-новите данни за американските потребителски цени, според които те се се увеличили по-малко от очакваното през юли, информира Си Ен Би Си.

Във Франкфурт индексът DAX се понижи с 56,56 пункта или 0,23 на сто до 24 024,78 пункта.

Парижкият CAC 40 нарасна с 54,9 пункта, което е ръст от 0,71 на сто до 7753, 42пункта.

Лондонският FTSE 100 се повиши с 18,1 пункта или 0,2 на сто до 9147,81 пункта.

Общият европейски индекс STOXX 600, който обхваща широк кръг от компании от целия континент, нарасна с 1,13 пункта или 0,21 на сто, достигайки ниво 547,89 пункта.