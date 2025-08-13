Риека отстрани Шелбърн и се класира за плейофния кръг в Лига Европа

Хърватският Риека се класира за плейофния кръг на Лига Европа, след като спечели с 3:1 реванша срещу Шелбърн от третия предварителен кръг на турнира. Риека загуби първия мач у дома с 1:2, но на реванша в Дъблин навакса пасива и с общ резутат 4:3 успя да продължи напред.

Българският полузащитник Доминик Янков остана на резервната скамейка и не влезе в игра за Риека.

Тони Фрук откри резултата за Риека в 33-тата минута, а Тиаго Данташ удвои в 72-рата минута.

Шелбърн се върна в мача с попадение от дузпа на Адемипо Одубеко четири минути преди края. Двубоят вървеше към продължения, но минута преди края Анте Орец вкара трети гол и класира Риека в следващата фаза, където очаква победителя от сблъсъка ПАОК - Волфсбергер.



