Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сърбия регистрира 181 пожара за последните 24 часа
Илюстративна снимка: БТА
Белград,  
12.08.2025 22:36
 (БТА)

През последните 24 часа в Сърбия са регистрирани 181 пожара, съобщи  изпълняващият длъжността началник на сектор "Извънредни ситуации“ Лука Чаушич от сръбското министерство на вътрешните работи, информираха сръбски медии.

"Служителите в сектора за извънредни ситуации в сътрудничество с хеликоптерното звено на министерството на вътрешните работи, пожарникари доброволци и местните власти, са максимално ангажирани и успяват да потушат всички пожари за рекордно кратко време“, каза Чаушич, след като посети застрашения от пожара район в град Костол, община Кладово, в Източна Сърбия.

По неговите думи в този район пожарът е обхванал над 100 хектара трева и ниска растителност, като огнеборците са успели да обезопасят около дузина къщи там.

"Най-важното е, че няма пострадали при пожара. Изгоря една помощна сграда и досега не са регистрирани големи материални щети“, каза Чаушич.

Той призова гражданите да бъдат особено предпазливи в предстоящия период на горещо и сухо време когато палят огън на открито.

Според специалисти климатолози лятото в Сърбия е най-горещото досега.

 

