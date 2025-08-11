Сърбия праща помощ и многоцелева техника за гасене на пожари в Черна гора

Сърбия праща пожарникари и многоцеливия хеликоптер руско производство "Камов" за ганесе на пожари в Черна гора, предават сръбските медии.

„Съгласно заповедта на президента на Република Сърбия Александър Вучич един хеликоптер „Камов“ с товароносимост от пет тона, най-големият, с който разполагаме, ще бъде изпратен като спешна помощ по искане на Черна гора, поради големия брой пожари в момента, които заплашват голяма територия“, каза вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич пред Танюг.

Дачич добави, че на помощ на черногорците ще бъдат изпратени общо седем сръбски пожарникари – шест от Хеликоптерното звено и един от Отдела за извънредни ситуации към министерството на вътрешните работи.

Днес в Черна гора бяха регистрирани няколко големи огнища, като в Горни Рогами близо до столицата Подгорица няколко семейства бяха евакуирани, след като огънят достигна до домовете им.

Над главния град на Черна гора се стеле дим, предават сръбските и черногорските медии.

В Черна гора много сръбски граждани имат летни къщи или пътуват като туристи по време на летния сезон.