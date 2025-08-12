Подробно търсене

ФК Карабах елиминира Шкендия и очаква Ференцварош или Лудогорец в плейофа за влизане в групите на Шампионска лига

Мирослав Димитров
AP Photo
Баку,  
12.08.2025 21:23
 (БТА)

ФК Карабах (Азербайджан) не срещна трудности и елиминира Шкендия (Северна Македония) в третия квалификационен кръг на Шампионска лига. На реванша Карабах спечели с 5:1 и с общ резултат 6:1 се класира за плейофа за влизане в групите на турнира. Там тимът от Азербайджан очаква победителя от двубоя между Ференцварош и Лудогорец.

Изненадващо Шкендия поведе с гол на Фабрис Тамба в 10-а минута, но след това Карабах не остави съмнения в превъзходството си и още до почивката водеше с 4:1 след автогол на Клисман Цаке и попадения на Кади, Ахундзаде и Марко Янкович от дузпа.

Леандро Андраде добави още едно попадение в 59-ата минута за крайното 5:1.

