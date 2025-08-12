Срещите имат смисъл, когато се случват неочаквани неща, казва пред БТА поетесата Даниела Иванова-Найберг

Срещите за мен имат смисъл, когато се случват неочаквани неща, каза пред БТА поетесата Даниела Иванова-Найберг по повод литературната среща с поета Азис Таш (Азис Назми Шакир) с надслов „Под бомбетата на дърветата и на други места“, състояла се тази вечер в Народната библиотека „Иван Вазов“, в Пловдив..

„Азис Таш е изключително нестандартно мислещ човек. Той е и нестандартно пишещ поет. За мен тази среща е много интересна, защото аз не знам кои от стиховете ще извади, а аз самата ще мога да погледна на тях по един различен начин. Това ще направим и по време на бургаския фестивал „С книга на плажа“ (14-18 август) с класическия китарист Ивайло Нинчев. Аз не знам той какво ще изсвири, а той не знае аз какво ще прочета. Обаче ние си разговаряме по този начин – без сценарий“, разказва Даниела Иванова-Найберг.

Тя посочи, че това събитие е продължение от нейна предишна среща с Азис Таш през изминалата година, непосредствено след излизане на книгата и по време на културния семинар „Непознатите“ в Пловдив. „Двамата имахме участие и това наше събиране в предверието на семинара, по един много интересен начин се свърза с темата, която аз представях тогава - за културния живот на българските общности зад граници. Какви са тези културни центрове? Как хората откриват родината и културата си от разстояние? Всичко това по интересен начин се свърза и с културните дейности, които развива нашият български културен център в Сиатъл, САЩ и където имаме общество за поезия и литературна проза – „Глаголницата“, където той е бил наш гост“, допълва Даниела Иванова-Найберг.

Поетесата разказа как този виртуален свят, в който двамата са се свързали, много естествено е прелял в реална среща в навечерието на семинара „Непознатите“. „И понеже това се случи в последния момент и беше свързано с други събития, включително преподаването по творческо писане - „Заешка дупка“, където поговорихме за символи и значения се зададе една особена посока на разговора, който продължи повече от час и половина и съвсем естествено се зароди идеята за нова среща, която се случва днес“, добави тя.

„Моята вътрешна мотивация за тези срещи идва от тръпката, от преживяването, от разговарянето и от това, че в този момент може би нещо ще ме провокира да направя точно това или да прочета друго, или просто да излезе неподозирана до сега асоциация“, каза още Даниела Иванова-Найберг.

По време на срещата тази вечер прозвучаха записи от музикално-поетичния албум „В града на спасението“, създаден от поетесата, заедно с джаз китариста Людмил Крумов. Модераторът на разговора Азис Таш бе подготвил въпроси, които нарече „конспект за изпита по спасяване в град на бомбета под дървета“, и определи срещата като поправителен изпит. Всички въпроси бяха разбъркани и сложени в бомбе, а авторката ги теглеше и отговаряше на тях, като в дискусията се включиха и гости на представянето.

Някои от акцентите в разговора бяха темите за спасението – кое ни спасява в този свят на предизвикателства, Созопол и морето, социалната дистанция по време на пандемията и изкуственият интелект. На събитието присъства художничката Мария Апостова – автор на корицата на книгата.

Както БТА писа, премиерата на книгата „Под бомбетата на дърветата“ на живеещата в Сиатъл, САЩ, Даниела Иванова-Найберг се състоя през октомври 2024 година в София. По време на събитието Райна Манджукова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ), връчи паметен медал „Паисий Хилендарски“ на Найберг, която е и художествен директор на Българския център за култура и наследство в Сиатъл.

Даниела Иванова-Найберг е родена през 1963 г. в София. Има докторска степен по етнохореология от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. Учила е в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където завършва българска филология, философия и културология (1988-1997). Специализира фолклористика. Пише есета, статии и стихотворения. Има публикации в „Литературен вестник“, „Литературен форум“ „Любослов“, „Отвъд кориците“. Автор е на стихосбирките „Мирис на вода“, „Последната неделя на септември“, „В ухото на раковината“, „Избрах да запиша“, „Ако е стих“. През 2020 година, в екип с джаз китариста Людмил Крумов, художничката Мария Апостолова и редактора Ирен Петрова, подготвя музикално-поетичния албум „В града на спасението“. Монографичното ѝ изследване „Съставът за народни танци като културно явление в България“ е издадено след спечелен конкурс на Министерството на културата и е подкрепено допълнително от любители на българската култура в САЩ. Основател е на обществото за поезия и литературна проза „Глаголницата“ към Българския център за култура и наследство в Сиатъл. Носител е на награда на фондацията BgFACE (Bulgarian Foundation for Arts, Culture, and Education) – за популяризиране на българския език, литература и култура в САЩ (2022). Ръководител на програмите към Българския център за култура и наследство в Сиатъл - Фолклорна танцова формация „Сиатъл чета“, Фолклорна танцова работилница („Работилницата“) и „Медена питка“.