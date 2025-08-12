Военнослужещите ще продължат да помагат в гасенето на пожара в Илинденци, докато е необходимо, каза командирът на Трето бригадно командване

Военнослужещите от Трето бригадно командване ще продължават да оказват помощ на пожарникарите и на служителите на Държавно горско стопанство - Струмяни за овладяването на пожара в Илинденци, докато е необходимо. Това каза командирът на Трето бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

По думите му теренът, по който работят екипите, е изключително труден. Гасенето там става само с налични средства, които имат военнослужещите. Към настоящия момент гасенето е само от въздуха, защото пожарът е обхванал върхово по-голяма част от територията. Това е наложило и преместването на военнослужещите на безопасно място, уточни полковник Кирил Спаневиков.

Той добави, че вероятно ако пожарът стане низов, ще бъде дадена "зелена светлина" съставът на бригадното командване да навлезе и да се направят просеки, за да не се допусне разширяването на пожара. Съгласно заповедта на командира на Сухопътните войски е разрешено да помагаме, докато не се оттегли искането за оказване на помощ за овладяване на пожара в района на Илинденци, което е било отправено от директора на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград комисар Валентин Василев, поясни полковник Спаневиков.