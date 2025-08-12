Волейболният шампион Марица (Пловдив) се раздели с диагонала Ралина Дошкова

Волейболният шампион на България Марица (Пловдив) се раздели с диагонала Ралина Дошкова, която от новия сезон ще играе в кипърския АЕК (Ларнака), съобщават от клуба.

През миналия сезон тя спечели шампионската титла, Купата на България с тима и стана част от историческия отбор на Марица, който премина за първи път груповата фаза на Шампионската лига.

Диагоналът е бронзова медалистка от Световното първенство с националния отбор до 17 години. Била е част от всички възрастови групи на националния отбор.

Дошкова стартира кариерата си в ЦСКА (София), с който е шампион на България и носител на Купата през 2013-та година. Освен в Чехия кариерата на волейболистката преминава още в отбори от Германия, Швейцария, Румъния, Франция и Чехия.

През 2019-та година тя печели Купата и Суперкупата на Германия с Палмберг (Шверин), с който в същия сезон е и вицешампион.

"ВК Марица благодари на Ралина Дошкова за професионализма, отдадеността и ценния принос към историята на клуба и й пожелава много здраве, успехи и още незабравими моменти по волейболните терени!", написаха от отбора на официалния си сайт.