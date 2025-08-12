Млади панагюрски изпълнители изнесоха концерт в градския парк на Панагюрище

Десетки хора гледаха тази вечер концерта на млади панагюрски изпълнители. Събитието, което се състоя в градския парк на Панагюрище тази вечер, е част от инициативата „Дни на младежта“ на Община Панагюрище.

Сред изпълнителите бяха Константин Караджов, Виктория Манева, групa „Утопия“ и група „Модика“, а водещ на събитието беше Стефан Рапонджиев.

Община Панагюрище е организатор и на инициативата за малки и големи „Всяка сряда в парка“. Миналата седмица деца садиха цветя, билки и подправки, а седмица по-рано – създадоха хартиени кукли-пеперуди. Утре събитието ще бъде под надслов „Изкуство в парка“, ще бъдат организирани безплатни уроци по пиано, китара, изобразително изкуство, грънчарство и други, съобщиха от общинската администрация на официалния си сайт.