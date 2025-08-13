"Изкуство в парка" събра семейства в Панагюрище

Инициативата „Изкуство в парка“ събра деца и родители в градския парк на Панагюрище тази вечер. Събитието е част от програмата на Общината „Всяка сряда в парка“.

Десетки деца се включиха в безплатни уроци по пиано, китара, изобразително изкуство и грънчарство.

Миналата седмица деца садиха цветя, билки и подправки, а седмица по-рано създадоха хартиени кукли-пеперуди. В парка вчера бе отбелязан с концерт Международния ден на младежта – 12 август.