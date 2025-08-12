Американският спринтьор Фред Кърли е временно отстранен заради непредоставяне на информация за местонахождението му

Сребърният и бронзов олимпийски медалист в бягането на 100 метра Фред Кърли е временно отстранен от състезания заради непредоставяне на информация за местонахождението му, съобщи от Световната лекоатлетическа централа.

Американският спринтьор, световен шампион на 100 метра през 2022 година, планира да оспори твърдението, че е нарушил антидопинговите правила.

"Той твърдо вярва, че един или повече от предполагаемите му пропуснати тестове трябва да бъдат отменени, или защото е проявил небрежност, или защото служителят по допинг контрол не е направил необходимото при тези обстоятелства, за да го намери на определеното му място“, каза адвокат на Кърли в изявление, публикувано в неговия X акаунт.

Той се оттегли от американските състезания по лека атлетика в края на миналия месец, пишейки в социалните медии, че се нуждае от време, за да се върне на пистата.

"100-метровият спринт трябва да е равно бягане, а 2025 година предостави много препятствия“, написа той в X. „Благодаря на всички мои поддръжници.“

30-годишният атлет е трикратен световен шампион. Той спечели сребърен медал на Олимпийските игри в Токио на 100 метра и бронзов медал на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж.