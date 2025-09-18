Подробно търсене

Двукратният олимпийски медалист Фред Кърли обяви, че ще участва в планираните за 2026 година Enhanced Games

Кремена Младенова
снимка: AP Photo/Matthias Schrader, File
Лос Анджелис,  
18.09.2025 10:56
 (БТА)

Трикратният световен шампион по лека атлетика Фред Кърли обяви, че ще участва в първото издание на т.нар. "Игри за допингирани" (Enhanced Games) - състезание, което позволява на спортистите да използват вещества, подобряващи представянето, информира агенция DPA.

30-годишният двукратен олимпийски медалист, който през август беше временно отстранен от Звеното за почтеност в атлетиката заради "непредоставяне на информация за местонахождението си", ще се състезава в дисциплината 100 метра, разкриха организаторите, добавяйки, че е предвиден бонус от 1 милион долара за подобряване на световния рекорд на Юсейн Болт от 9.58 секунди. Кърли спечели сребро в дисциплината на Игрите в Токио и бронз на Олимпиадата в Париж. Личното му най-добро време е 9.76 секунди.

Адвокатите на Фред Кърли тогава заявиха, че спринтьорът е възнамерявал да "оспори твърдението, че е нарушил антидопинговите правила, свързани с непредоставяне на информация за местонахождението си".

Кърли "твърдо вярва, че един или повече от предполагаемите му пропуснати тестове трябва да бъдат отменени, или защото не е проявил небрежност, или защото служителят по допинг контрол не е направил разумното при тези обстоятелства, за да го намери на определеното му място", коментираха още адвокатите на спринтьора.

Организаторите на Enhanced Games вече информираха, че първото издание ще се проведе през май 2026 година в Лас Вегас.

Проектът е планиран като ежегодно мултиспортно събитие, което ще позволи на спортистите да използват вещества, подобряващи постижения, без да бъдат подлагани на тестове за допинг.

Програмата за 2026 година включва плуване, лека атлетика и вдигане на тежести. Спортистите, които поставят световен рекорд, ще получат бонус от 1 милион долара, а първото място във всяко състезание ще бъде възнаградено с 250 000 долара.

/КМ/

Свързани новини

18.09.2025 10:48

Австралийският плувец Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към Enhanced Games

Шесткратният световен шампион по плуване Кайл Чалмърс отказа внушителна сума пари, за да се присъедини към Enhanced Games, събитието, което позволява на спортистите да използват допинг, подобряващ спортните постижения, пише Ройтерс. Мениджърът на
29.08.2025 13:02

УАДА отново потвърди противопоставянето си на планираните от 2026 година Enhanced Games

Световната антидопингова агенция (УАДА) отново потвърди противопоставянето си на т.нар. "Игри за допингирани" (Enhanced Games) след антитръстов иск, заведен от организаторите на събитието, което позволява на спортистите да използват забранени
12.08.2025 21:55

Американският спринтьор Фред Кърли е временно отстранен заради непредоставяне на информация за местонахождението му

Сребърният и бронзов олимпийски медалист в бягането на 100 метра Фред Кърли е временно отстранен от състезания заради непредоставяне на информация за местонахождението му, съобщи от Световната лекоатлетическа централа. Американският спринтьор,
07.06.2025 11:20

Трейвон Бромел спечели спринта на 100 метра от Диамантената лига по лека атлетика в Рим с най-добър резултат в света за сезона

Американецът Трейвон Бромел спечели спринта на 100 метра при мъжете от Диамантената лига по лека атлетика в Рим с най-добър резултат в света за сезона
03.06.2025 18:24

Световната централа по плувни спортове приема наредба за спиране на допинга на фона на скандала около Enhanced Games

Световната централа по плувни спортове World Aquatics въведе нова наредба, която ще забрани на всеки спортист или длъжностно лице, което подкрепя или одобрява допинга, да се състезава или да заема каквито и да е позиции в официални състезания.
20.08.2023 18:36

Защитаващият титлата си Фред Кърли и олимпийският шампион Ламонт Джейкъбс отпаднаха на полуфиналите на 100 метра на Световното първенство в Будапеща

Защитаващият титлата си Фред Кърли (САЩ) и олимпийският шампион от Токио 2020 Ламонт Джейкъбс (Италия) отпаднаха на полуфиналите в спринта на 100 метра на Световното първенство по лека атлетика в Будапеща (Унгария).

