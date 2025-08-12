Германия е залята от сигнали за НЛО заради погрешното идентифициране на сближенените планети Юпитер и Венера

Националният център за подаване на сигнали за неидентифицирани летящи обекти (НЛО) в Германия е получил много обаждания, след като в утринното небе са забелязани светлини, които според очевидци са приличали на "двойка дронове, фарове на коли в небето и несъществуващи звезди", предаде ДПА.

"Доста хора се обадиха развълнувани или изпратиха имейли", каза ръководителят на центъра към Централната изследователска мрежа за необичайни небесни явления (CENAP).

По думите на Хансюрген Колер обажданията са започнали да постъпват още в понеделник, а причината за странните небесни явления е "съвдем проста".

"Двете ярки точки в утринното небе са планетите Юпитер и Венера, които в момента се виждат близо една до друга, гледани от Земята. Тази конфигурация ще се запази още няколко дни, но няма причина за безпокойство", обясняват от центъра.

Двете планети са особено ярки и все още могат да се видят ясно в сутрешния здрач, когато другите звезди вече са избледнели. През следващите нощи планетарната двойка ще се появява една над друга, допълва Колер.

Запитвания са получени от цялата страна. Повечето от тях са постъпили от западните провинции Хесен и Рейнланд-Пфалц, както и от Баден-Вюртемберг, но е имало и запитвания от северните провинции Мекленбург-Предна Померания, Шлезвиг-Холщайн и Долна Саксония, както и от Бавария в южната част.

CENAP служи като контактен център за граждани, които търсят научно обяснение за своите наблюдения в небето. От основаването си през 1973 г. учреждението, базирано в Хесен, е получило над 12 000 съобщения за наблюдения на НЛО, според собствените му данни.