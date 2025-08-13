Фенербахче и Цървена звезда продължават в плейофния кръг на Шампионска лига, Кайрат елиминира Слован с дузпи

Два от големите отбори на Балканите - Фенербахче и Цървена звезда, продължават в плейофния кръг на Шампионска лига, докато българският шампион Лудогорец загуби от Ференцварош и ще продължи участието си във втория турнир Лига Европа.

Фенербахче надигра убедително Фейенорд с 5:2 и се класира напред с общ резултат 6:4.

Арчи Браун, Джон Дюран, Фред, Юсеф Ен-Несири и Андерсон Талиска отбелязаха за водения от Жозе Моуриньо отбор пред препълнените трибуни на стадион "Шюкрю Сарачоглу". Цуйоши Ватанабе отбеляза два пъти за Фейенорд.

Европейският шампион от 1991 година Цървена звезда (Сърбия) отстрани полския шампион Лех. Реваншът в Белград завърши 1:1, но червено-белите спечелиха първата среща преди седмица с 3:1.

Шериф Ндиайе реализира дузпа в 45+1 минута и изведе Звезда напред на Мала Маракана, Микаел Ишак изравни резултата в 90+3 минута. Домакините играха с човек по-малко от 57-ата минута: тогава Родригао получи червен картон.

В следващия кръг на турнира Цървена звезда ще играе срещу кипърския Пафос, който отстрани Динамо Киев.

Португалският гранд Бенфика победи френския Ница с 2:0 с голове на Фредрик Аурснес (19-та минута) и Андреас Шелдеруп (27).

Първият мач в Ница също завърши с победа за Бенфика с резултат 2:0 и така в плейофа за основната фаза на турнира португалците ще срещнат с турския Фенербахче.

Брюж също продължава напред след обрат от 0:2 до 3:2 срещу Залцбург.

В 18-ата минута резултатът беше открит от защитника на гостите Якоб Расмусен. В края на първото полувреме нападателят Едмунд Байду затвърди преднината на австрийския отбор. През втората част Брюж обърна развоя, след като в 61-ата минута защитникът Хоакин Сейс намали изоставането на Брюж, в 83-ата минута нападателят Карлос Борхес възстанови равенството, а в добавеното време на второто полувреме халфът Ханс Ванакен изведе белгийския клуб напред.

Първата среща между отборите завърши с резултат 1:0 в полза на белгийския клуб.

Датският Копенхаген разгроми с 5:0 съседния шведски тим Малмьо. На стадион „Паркен“ играчите на Копенхаген бяха безкомпромисни и ще се изправят срещу Базел от Швейцария в следващия кръг.

Кайрат (Казахстан) отстрани словашкия Слован след дузпи. Слован спечели този мач с резултат 1:0, като по този начин изравни резултата в двата мача (1:1). В продълженията отборите не отбелязаха голове, а при изпълнението на дузпи футболистите на клуба от Алмати бяха по-точни - 4:3.

Единственият гол в редовното време бе отбелязан от Роберт Мак в 30-ата минута.

В следващия кръг от квалификационната фаза на турнира Кайрат ще се срещне с шотландския Селтик.