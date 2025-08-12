ФНА: Филипинската брегова охрана отличи екипажа на филипинския кораб "Сулуан" след сблъсък между два китайски кораба в Южнокитайско море

Филипинската брегова охрана изрази признателност към членовете на екипажа на кораба "Сулуан" за тяхната смелост и професионално поведение по време на сблъсък между два китайски кораба в плитчината Скарбъро във филипинската изключителна икономическа зона, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).

Корабът "Сулуан" е бил изпратен с мисия за изпълнение на нареждане от филипинския президент Фердинанд Маркос-младши с цел защита на акваторията на страната и осигуряване на безопасността на филипинските рибари в региона.

На церемония командващият Филипинската бреговата охрана адмирал Рони Гил Хаван връчи медал “Бронзов кръст“ и почетна лента на екипажа на кораба, а капитанът на "Сулуан" - Джомарк Ангуе, получи медал за изключителна служба.

"Доказахте, че сме надежден стожер на мира в морето", заяви адмирал Хаван. Той приветства и служителите на бреговата охрана за проявената смелост и постоянство в защита на териториалната сигурност на страната.

На борда на кораба "Сулуан" са пътували 43 души, включително медици от службата на бреговата охрана, екип за морско наблюдение, сили за специални операции, жени от звеното "Ангели на морето" към звеното за оръжия, комуникации и електроника, както и представители на медии и служители от отдела за връзки с обществеността на Филипинската брегова охрана.

При инцидента вчера корабът "Сулуан" е предложил помощ на китайски патрулен кораб на бреговата охрана, който се е сблъскал с военен кораб на Китайската народноосвободителна армия в открити води.

Според говорителя на Филипинската брегова охрана по въпросите на филипинската изключителна икономическа зона двата китайски кораба са се сблъскали, докато са преследвали с висока скорост филипинския кораб "Сулуан".

