Китайската армия обяви, че "е прогонила" американски военен кораб от водите на плитчината Скарбъро

Иво Тасев
Китайска лодка извършва подводно наблюдание при плитчината Скарбъро, 22 април 2019 г. Снимка: Филипинската брегова охрана чрез АП
Пекин,  
13.08.2025 06:31
 

Китайската армия обяви днес, че "е прогонила" американския ескадрен миноносец "Хигинс" от водите на оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс.

Военният кораб на САЩ навлязъл днес във въпросната акватория "без разрешението на китайското правителство", се казва в изявлението на китайското командване на Южния театър.

Индо-тихоокеанското командване на САЩ и американското посолство в Пекин към този момент не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по случая.

Китай твърди, че почти цялото Южнокитайско море е негово независимо от претенциите за изключителни икономически зони в тези води на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам, посочва Ройтерс.

Свързани новини

12.08.2025 22:24

ФНА: Филипинската брегова охрана отличи екипажа на филипинския кораб "Сулуан" след сблъсък между два китайски кораба в Южнокитайско море

Филипинската брегова охрана изрази признателност към членовете на екипажа на кораба "Сулуан" за тяхната смелост и професионално поведение по време на сблъсък между два китайски кораба в плитчината Скарбъро във филипинската изключителна икономическа зона, предаде Филипинската новинарска агенция (ФНА).
31.05.2025 06:17

Китай изпрати "патрули за бойна готовност" в района на плитчината Скарбъро, предаде Синхуа

Южното командване на китайските военноморски сили съобщи, че е изпратило "патрули за бойна готовност" в района на оспорваната от Филипините плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, съобщи агенция Синхуа.
19.02.2025 05:25

САЩ осъдиха "опасните" маневри на китайски хеликоптер в Южнокитайско море

САЩ осъдиха "опасните" маневри на хеликоптер на китайските военноморски сили, който застрашил безопасността на филипински правителствен самолет, патрулиращ над спорна плитчина в Южнокитайско море, заяви посланикът на САЩ в Манила.

