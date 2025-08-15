Подробно търсене

Симеон Томов
Австралия и Филипините започнаха военни учения в Южнокитайско море
Филипински военнослужещ на остров в Южнокитайско море (5.06.2025 г.). Снимка: АП/ Joeal Calupitan
Манила ,  
15.08.2025 18:35
 (БТА)

Австралия започна най-мащабните си съвместни военни учения с филипинските сили, в които участват над 3600 военнослужещи, предаде Асошиейтед прес.

Ученията включват бойна стрелба, бойни маневри и десант на плаж край филипински град, разположен на брега на спорното Южнокитайско море, където двете съюзнически държави неведнъж са предупреждавали за агресивни действия от страна на Китай. 

Ученията се наричат "Алон", което означава "вълна" на тагалог, и ще покажат огневата мощ на Австралия. В маневрите биват използвани ескадрен миноносец с управляеми ракети, свръхзвукови многоцелеви изтребители Ф/А-18 "Стършел" (F/A-18 Hornet), транспортен самолет С-130 "Херкулес" (C-130 Hercules), преносими противотанкови ракетни комплекси "Джавелин" (FMG-148 Javelin) и оръжия за снайперисти от специалните сили. 

Военни представители заявиха, че въоръжените сили на САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Индонезия и Нова Зеландия ще се присъединят към маневрите като наблюдатели. Ученията ще продължат до 29 август. 

 

 

