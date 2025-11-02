Аджерпрес: Румънска технологична компания получава международно признание за иновации в областта на изкуствения интелект и автоматизацията

Румънска компания, основана преди шест години в град Клуж-Напока, получи две международни награди за иновации в областта на изкуствения интелект (ИИ) и автоматизацията. Това предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Румъния получава ново глобално признание в областта на автоматизацията и изкуствения интелект. Компанията „Мейкитфючър“ (Makeitfuture) спечели признание с две международни награди на ежегодното събитие „Waves '25“, което е организирано от „Мейк“ (Make), една от най-важните глобални платформи за автоматизация и изкуствен интелект. В състезанието, което събира специалисти и лидери от цял ​​свят, „Мейкитфючър“ получи титлите „Компания без код №1 в регион ЕМЕА (Европа, Близкия Изток и Африка) 2024“ и „Партньор на годината в областта на изкуствения интелект 2025“, потвърждавайки пионерската си роля в дигиталната трансформация на европейско ниво. Наградите отразяват технологичните иновации, измеримото въздействие на проектите и бързия темп на растеж на компанията", се казва в съобщение на наградената компания.

"Екипът на „Мейкитфючър“, който се е посветил на разработването и внедряването на решения с изкуствен интелект, демонстрира способността си да трансформира сложни процеси във високопроизводителни автоматизирани решения. Забележителен пример, който привлече вниманието на журито, е оптимизацията на система за обслужване на клиенти, която увеличи процента на автоматично разрешаване на заявки от 34 на 92 процента само за няколко седмици - резултат, който традиционно би изисквал месеци работа“, се отбелязва още в съобщението.

Данните на Евростат от януари 2025 г. показват, че само 3,1 процента от румънските компании използват технологии с изкуствен интелект, което поставя Румъния на последно място в ЕС, в сравнение със средните 13,5 процента за Европа, отбелязва цитираният източник.

В същото време, проучване на „Гугъл“ (Google), проведено от „Implement Consulting Group“, разкрива, че 54 процента от работните места в Румъния ще използват генеративен изкуствен интелект, а мащабното внедряване може да доведе до увеличение на брутния вътрешен продукт на страната с 14-16 милиарда евро в следващите десет години.

Основана през 2019 г. в Клуж-Напока, „Мейкитфючър“ започва като експеримент за автоматизация за кафене и се превръща в един от водещите играчи в областта на изкуствения интелект и автоматизацията без код в региона EMEA.

С над 200 реализирани международни проекта и служители в Румъния, Франция, Германия и Обединеното кралство, компанията активно допринася за нарастващата дигитализация и автоматизация в Румъния и региона чрез продукти, внедрени в различни сектори, като финансови услуги, банкиране, производство, търговия на дребно, електронна търговия, технологии, софтуер, здравеопазване, логистика, образование и публична администрация.

