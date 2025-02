Аджерпрес: ИТ клъстери от Украйна усвояват европейски модели в Transilvania IT Cluster

ИТ клъстери от Украйна и ЕС ще се срещнат в Клуж-Напока на 13-14 февруари за проекта ITBridge, за да укрепят бизнес връзките и да ускорят цифровата трансформация, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„ИТ клъстерите от Украйна се учат от европейските образци. Проектът ITBridge дебютира в Клуж-Напока. Проектът ITBridge, стратегическа инициатива, насочена към укрепване на сътрудничеството между Европейския съюз и Украйна в цифровия сектор, официално дебютира в Клуж-Напока чрез началната среща с участието на неговите партньори на 13-14 февруари. Координиран от Transilvania IT Cluster, проектът обединява ИТ клъстери от Украйна и ЕС за укрепване на бизнес връзките и ускоряване на цифровата трансформация“, се казва в прессъобщение на Transilvania IT Cluster.

Срещата е първата стъпка от дългосрочно партньорство, предназначено да подпомогне украинските ИТ клъстери при интегрирането им в европейските цифрови вериги за стойност и възприемането на най-добрите практики на клъстерите в ЕС.

Представители на Kharkiv IT Cluster, Dnipro IT Community и Odesa IT Family, заедно с Cluster Digital de Catalunya (Испания) и Transilvania IT Cluster (Румъния), ще си сътрудничат за разработване на стратегически действия, насочени към подобряване на ефективността и устойчивостта на участващите клъстери.

„Проектът ITBridge е изграден върху две основни цели: укрепване на ИТ клъстерите като двигатели на дигиталната трансформация – чрез обучение, възможности за работа в мрежа и обмен на знания; улесняване на интеграцията на украински ИТ компании в европейските пазари – чрез бизнес сближаване, подкрепа за интернационализация и стратегическо сътрудничество“, се добавя в прессъобщението.

По време на двудневната начална среща в Клуж-Напока партньорите ще създадат план за действие за бъдещи дейности, включително семинари за обучение и международни събития в мрежа, ще анализират пазарни проучвания, които ще осигурят по-добро разбиране на цифровия сектор ЕС-Украйна, и ще планират инициативи, насочени към свързване на украинските малки и средни предприятия с европейски партньори.

„Това партньорство е нещо повече от обмен на знания – то е конкретна стъпка към дългосрочната интеграция на Украйна в европейската дигитална екосистема. Сътрудничейки си, ние гарантираме, че както украинските, така и европейските ИТ клъстери се възползват от споделен опит и нови възможности за растеж“, каза Андрей Мартинюк, координатор на проекта за ИТ клъстер на Трансилвания, цитиран в прессъобщението.

В прессъобщението се посочва също, че над 400 малки и средни предприятия ще се възползват от ITBridge, който е „ключова инициатива за подкрепа на цифровата устойчивост и икономическото възстановяване на Украйна“.

Transilvania IT Cluster обединява над 180 членове, включително компании, университети, изследователски институции, местни власти и неправителствени организации, с цел стимулиране на сътрудничеството и иновациите. Клъстерът предлага платформа за работа в мрежа и обмен на знания, улеснявайки стратегически партньорства и насърчавайки развитието на умения и бизнес, като по този начин допринася за икономическото и устойчиво развитие на региона на Трансилвания.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)