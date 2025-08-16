АНА-МПА: В ход са усилията за пълно възстановяване на историческите каменни мостове на Метеора

Като живо свидетелство за историята на Гърция, каменните мостове, построени от известните майстори-строители на Епир и Пинд, са не само връзка между различните местности, но и връзка с миналото на региона и местните традиции. Някои от най-добрите образци се намират в община Метеора, която е предприела действия за тяхното опазване и ремонт, особено на повредените след бурята „Даниел“. Това предаде специално за БТА агенция АНА-МПА.

„Каменните мостове на община Метеора не са просто технически конструкции от миналото. Те са жива част от нашата история, нашата идентичност и нашето културно наследство. Те са символи на връзка – не само географска, но и човешка и културна", заяви кметът на Метеора Лефтерис Аврамопулос в изявление пред АНА-МПА. „По-специално мостът Саракина, който беше силно повреден от бурята „Даниел“, е за нас паметник от национално значение. В сътрудничество с Министерството на културата финализираме необходимите проучвания и търсим финансиране, необходимо за неговото възстановяване. Същото важи и за моста Гкикас в Кранеа, където вече са започнали процедури по реставрация“.

Като общинска власт, ние сме ангажирани да защитаваме, открояваме и използваме всички исторически мостове на нашия регион – не само като паметници на миналото, но и като стълбове на устойчивото развитие и културното възраждане в община Метеора, допълни той.

По думите му насърчаването и запазването на тези мостове е не само дълг към миналото, но и инвестиция в бъдещето. Тяхната интеграция в туристически и културни мрежи може да се превърне в двигател на растеж за планинската местност, а запазването им е акт на уважение към нашата културна идентичност.

„Защото за община Метеора каменните мостове не са просто свидетели на историята. Те са самата история“, добави той.

Един от най-старите от тези мостове, според общинските записи, е мостът Балта, пресичащ дефилето Какоплеври. Той е построен през 1403 г. и е съществувал повече от шест века. В Какоплеври се намира и едноарковият мост Делис, който пресича река Буца, вливаща се в реките Йонас и Пиниос, и е построен през 1860 г. Мостът Псира при Псилома Аспроклисиас датира от 1790 г., а мостът Михос при Антуса, Аспропотамос, е построен през 1799 г. и е началото на маршрута за мулета при Дзумерка.

Мостът Гкикас в Кранеа, датиращ от втората половина на 18-ти век, е бил ключов проход към Тесалийската равнина, но подобно на моста Саракина, е претърпял щети по време на бурята "Даниел". Работата по възстановяването му вече е започнала с подкрепата на Министерството на културата на Гърция.

Най-впечатляващ е мостът Саракина със седемте си арки над Пинейос. Река, която е служила и като жизненоважна връзка с Тесалийската равнина и която предстои да претърпи пълна реставрация.

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора ѝ като източник)