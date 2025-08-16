АТА: Все повече туристи посещават живописното селце Лин след откриването на най-ранното езерно селище в Европа там

Лин, живописно селце на брега на Охридското езеро в Албания, на около 22 км от Поградец, е популярна туристическа дестинация, особено сред чуждестранните туристи, предаде специално за БТА агенция АТА.

Последните изключителни археологически открития доказаха, че Лин е най-ранното езерно селище, или селище на кокили, откривано някога в Европа. То започна да привлича още повече чуждестранни туристи.

Екип на ATA посети Лин. Кметът на Поградец Илир Джаколи потвърди пред ATA, че „откриването на приблизително 8000-годишните езерни жилища в Лин е повлияло на увеличаването на броя на туристите, особено на чуждестранните“,

С влизането в туристическото село Лин, това, което всеки турист иска да посети, е базиликата Лин.

„През този сезон 4735 туристи са посетили базиликата Лин, от които 3298 са чужденци, а 1437 са местни жители. Разположението на върха на хълма го прави още по-интересно, тъй като туристите, които виждат този културен паметник, се изправят пред живописната гледка, предлагана оттам“, каза Джаколи.

Той обяви, че „в Лин се изпълнява проект за пречистване на отпадъчни води и изграждане на музей за откритията, направени наскоро относно 8000-годишните езерни селища“.

Също така, Джаколи каза, че „село Лин е част от правителствения проект „100 села“, който включва интервенция в инфраструктурата на това село“.

През последните години в Лин са построени редица къщи за гости, които посрещат стотици туристи от цял свят.

Розета Бича е превърнала къщата си в центъра на Лин в продължение на 14 години в къща за гости, която е нарекла „Къщата на цветята“.

„Туристите в Лин идват от цял свят, но тази година са повече от Германия, Франция, Холандия, Швейцария, Австрия, Англия, САЩ и др. Те харесват къщата за гости повече, защото сме запазили традиционната каменна къща“, каза Бича пред ATA.

Тя подчерта, че „нашето семейство е съхранявало поколение след поколение етнографските носии и ръчно тъканите килими“.

Според нея, туристите също много харесват гастрономията на района.

„Сред най-популярните ястия сред туристите със сигурност са паят и ястието с пъстърва, приготвяни от домакините в Поградец“, каза Бикай.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)