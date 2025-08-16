КНА: Запазването на статута на Република Кипър е най-висок приоритет, каза Христодулидис по повод годишнината от обявяване на независимост

Република Кипър е нашето най-важно потижение, заяви днес президентът на страната Никос Христодулидис, отбелязвайки, че запазването и укрепването на статута ѝ са от най-висок приоритет. Това предаде специално за БТА агенция КНА.

Христодулидис направи коментара в социалните мрежи по повод годишнината от обявяването на независимостта на Република Кипър от Великобритания преди 65 години. Посланието му беше придружено от първите страници на два вестника от онази епоха, отразяващи обявяването на независимостта на страната.

Той отбеляза, че независимостта е върховен момент в дългата история на страната, резултат от продължаващите борби на нейния народ, които приключват с антиколониалната борба на Националната организация на кипърските бойци (EOKA).

„Нашата държава, Република Кипър, е нашето най-важно постижение. Запазването и укрепването на статута ѝ, както и укрепването на всички нейни източници на сила – както вътрешно, така и международно – са от най-висок приоритет“, подчерта Христодулидис.

По думите му във вътрешен план това включва „непрекъснато модернизиране на държавата, за да може тя да отговори на нуждите на нашите граждани, а в международен план – укрепване на влиянието и статута на Република Кипър“.

„В тази рамка ще постигнем дългоочакваната цел за прекратяване на турската окупация, освобождаване и обединяване на родината ни“, заключи президентът на Република Кипър.

Кипър е разделен от 1974 г. след инвазията на турската армия в отговор на преврат на гръцки националисти. През 1983 г. в северната част на острова е обявена т.нар. Севернокипърска турска република, която обаче остава призната само от Анкара. Островът представлява ключов източник на несъгласие между Гърция и Турция, които са съюзнички в НАТО.

