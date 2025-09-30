ПТИ: Хиндуистките храмове, за разлика от местата за поклонение на другите вероизповедания, помагат на пострадалите от наводненията, заяви управляващата партия в Индия

Говорителят на индийската управляваща партия „Бхаратия Джаната“ за щата Махаращра Кешав Упадие заяви, че редица хиндуистки храмове са се притекли на помощ на пострадалите от скорошните наводненията в щата, но попита защо местата за поклонение на другите религиозни общности не предлагат подобна помощ, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

„Не става дума дали си хиндуист или мюсюлманин, а за съпричастност“, написа Упадие в социалната мрежа „Екс“. „Щатът пострада от проливни дъждове и наводнения, като стотици хиляди семейства бедстват“, посочи той.

„В такива сложни времена няколко хиндуистки храмове дадоха пример, предлагайки широка и прозрачна помощ на щатските власти, както и на пряко засегнатите хора“, заяви Упадие.

„Но защо се бавят другите места за поклонение на религиите в щата – суфистките светилища и джамиите? Макар и администрациите им да имат средства за десетки милиони рупии, защо няма категорично обявена помощ, защо няма прозрачна информация за средствата, защо не се предлага помощ на пострадалите?“, допълни той.

Политикът от „Бхаратия Джаната“ посочи като конкретни примери храмовете „Хулджабхавани“ и „Сидхивинаяк“, както и светилището на гуру Гаджанан Махарадж, посочвайки, че те общо са изпратили помощ за стотици милиони рупии на правителството по прозрачен начин.

„Много храмове, фондове и обществени организации помогнаха на пострадалите според възможностите си с храна, средства и стоки от първа необходимост, демонстрирайки така дух на човечност“, допълни той.

Критикувайки политическите опоненти, Упадие заяви, че лидерите и мислители, които понякога „носят фалшивата маска на индийското“ и в други времена демонстрират любов към „културата на Ганг и Джамуни“, докато се присмиват на храмовете и критикуват хиндуистите, трябва сами да се замислят.

Някои части на щата Махаращра, включително засегнатият от засушаване регион Маратвада, пострадаха силно от проливни дъждове и наводнения през последните дни.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)