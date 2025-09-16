ПТИ: Най-малко трима души загинаха и над 120 бяха евакуирани заради проливните дъждове в западния индийски щат Махаращра

Най-малко трима души загинаха и над 120 бяха евакуирани заради поройните дъждове, които се изляха през последното денонощие над югозападния индийски щат Махаращра, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на щатската служба за управление на бедствията.

В евакуацията на жителите са участвали служители от Националните сили за реагиране при бедствия (НСРБ) и други спасителни служби.

Дъждове, достигнали 143,7 мм, причиниха вчера наводнения в Маратвада. Това наложи изпращането на спасителни екипи, които евакуираха над 120 души.

Из целия щат Махаращра са разположени 12 спасителни екипа на НСРБ. Щатските власти мобилизираха пожарни бригади и полицейски служители, а към тях се присъединиха и местни доброволци.

По последни данни двама души са загинали в област Бийд, а един човек е изгубил живота си в Нагпур.

Тази сутрин валежите в повечето райони на щата отслабнаха. Властите продължават да следят нивото на водата в язовирите и реките. Предупрежденията за опасно време в Маратвада и Видарбха остават в сила.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)