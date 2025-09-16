Подробно търсене

ПТИ: Най-малко трима души загинаха и над 120 бяха евакуирани заради проливните дъждове в западния индийски щат Махаращра

Николай Велев
Индиец си проправя път по улица, наводнена при преливането на Ямуна в района на Делхи, 5 септември 2025 г. Източник: АП/Маниш Сваруп
Мумбай,  
16.09.2025 12:57
 (БТА)

Най-малко трима души загинаха и над 120 бяха евакуирани заради поройните дъждове, които се изляха през последното денонощие над югозападния индийски щат Махаращра, предаде новинарска агенция ПТИ, като се позова на щатската служба за управление на бедствията.

В евакуацията на жителите са участвали служители от Националните сили за реагиране при бедствия (НСРБ) и други спасителни служби.

Дъждове, достигнали 143,7 мм, причиниха вчера наводнения в Маратвада. Това наложи изпращането на спасителни екипи, които евакуираха над 120 души. 

Из целия щат Махаращра са разположени 12 спасителни екипа на НСРБ. Щатските власти мобилизираха пожарни бригади и полицейски служители, а към тях се присъединиха и  местни доброволци.

По последни данни двама души са загинали в област Бийд, а един човек е изгубил живота си в Нагпур.

Тази сутрин валежите в повечето райони на щата отслабнаха. Властите продължават да следят нивото на водата в язовирите и реките. Предупрежденията за опасно време в Маратвада и Видарбха остават в сила.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ

/ДИ/

Свързани новини

04.09.2025 15:41

ПТИ: Незаконната сеч на дървета е допринесла за наводненията в Химачал Прадеш и Утаракханд, заяви Върховният съд на Индия

Върховният съд на Индия поиска становището на централното правителство, Националния орган за управление на бедствията и други институции по отношение на свлачищата и наводненията, като подчерта, че незаконната сеч на дървета е допринесла за природните бедствия, предаде индийската национална новинарска агенция Прес Тръст ъв Индия.
04.09.2025 11:05

Близо 300 000 души са били евакуирани през последните два дни от засегнати от наводнения райони в пакистанската провинция Пенджаб

Близо 300 000 души са били евакуирани през последните два дни от засегнати от наводнения райони в пакистанската провинция Пенджаб след като Индия предупреди Пакистан за нови наводнения по време на мусонния сезон, предаде АП.

