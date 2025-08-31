Подробно търсене

Виктор Турмаков
Индонезийските власти приеха искането на протестиращите за намаляване на привилегиите на депутатите на фона на размириците
Президентът на Индонезия Прабово Субианто. Снимка: Bay Ismoyo/Pool via AP
Джакарта,  
31.08.2025 13:40
 (БТА)

Индонезийските политически партии са се съгласили да отменят редица привилегии за депутатите, заяви днес президентът Прабово Субианто, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва това като голяма отстъпка пред антиправителственото протестно движение, обхванало страната и при което загинаха петима души, предаде Ройтерс.

Протестите срещу това, което демонстранти определиха като прекомерно заплащане и жилищни субсидии за депутати, започнаха в понеделник. В четвъртък те прераснаха в безредици. Домовете на някои членове на политическа партия и държавни институции бяха разграбени или подпалени.

Прабово, говорейки на пресконференция в Президентството и обкръжен от лидерите на различни политически сили, заяви, че е наредил на военните и полицията да предприемат строги действия срещу бунтовниците и мародерите, предупреждавайки, че някои от действията сочат към „тероризъм“ и „държавна измяна“.

„Лидерите в парламента заявиха, че ще отменят редица парламентарни политики, включително размера на помощите за депутатите“, заяви Прабово.

„Наредих на полицията и военните да предприемат възможно най-категорични действия срещу разрушаването на обществени съоръжения, плячкосването на домове на хора и икономически центрове, съгласно закона“, добави той.

 Протестите са най-голямото изпитание досега за управляващото от почти една година правителство на Прабово, което се сблъсква с малка или никаква политическа опозиция, откакто пое властта миналия октомври, отбелязва Ройтерс.

/АГ/

Свързани новини

30.08.2025 19:53

Индонезийският президент отмени посещението си в Китай на фона на последните протести

Президентът на Индонезия Прабово Субианто е отменил планираното си посещение в Пекин поради последните безредици в страната, съобщи в видео изявление президентският говорител Прасетио Хади, цитиран от Ройтерс. Решението е взето след дни на протести
30.08.2025 07:41

Трима загинали при пожар, запален от протестиращи в регионален парламент в Индонезия

Трима души загинаха и петима бяха ранени в Индонезия, след като протестиращи подпалиха сградата на регионалния парламент, съобщиха властите, като демонстрациите представляват първото голямо изпитание за правителството на президента Прабово Субианто.

