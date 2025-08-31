Индонезийските власти приеха искането на протестиращите за намаляване на привилегиите на депутатите на фона на размириците

Индонезийските политически партии са се съгласили да отменят редица привилегии за депутатите, заяви днес президентът Прабово Субианто, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва това като голяма отстъпка пред антиправителственото протестно движение, обхванало страната и при което загинаха петима души, предаде Ройтерс.

Протестите срещу това, което демонстранти определиха като прекомерно заплащане и жилищни субсидии за депутати, започнаха в понеделник. В четвъртък те прераснаха в безредици. Домовете на някои членове на политическа партия и държавни институции бяха разграбени или подпалени.

Прабово, говорейки на пресконференция в Президентството и обкръжен от лидерите на различни политически сили, заяви, че е наредил на военните и полицията да предприемат строги действия срещу бунтовниците и мародерите, предупреждавайки, че някои от действията сочат към „тероризъм“ и „държавна измяна“.

„Лидерите в парламента заявиха, че ще отменят редица парламентарни политики, включително размера на помощите за депутатите“, заяви Прабово.

„Наредих на полицията и военните да предприемат възможно най-категорични действия срещу разрушаването на обществени съоръжения, плячкосването на домове на хора и икономически центрове, съгласно закона“, добави той.

Протестите са най-голямото изпитание досега за управляващото от почти една година правителство на Прабово, което се сблъсква с малка или никаква политическа опозиция, откакто пое властта миналия октомври, отбелязва Ройтерс.