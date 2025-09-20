Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов: "Отборът игра добре, просто направихме детински грешки"

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов заяви, че не може с нищо да упрекне своите футболисти след равенството 2:2 с гостуващия Локомотив София в среща от efbet лига. Тимът прекъсна серия от четири поредни загуби в шампионата.

"Ами аз пред нашата врата не видях атаки. Ние си ги направихме. Първия техен гол не искам да го коментирам, без централен защитник като бяхме, ни вкараха гол. Доминирахме, водихме мача. Детински грешки направихме. Не се сещам Локомотив какво друго имаше като ситуации. Нашият отбор си игра добре, не мога да упрекна с нищо футболистите. Интересни неща направихме, повлия ни контузия на Михайлов, на Фуртадо, развалиха баланса. Вкарахме си и втори гол", каза Атанасов.

"Тези грешки се дължат на това, че не са обиграни тези играчи. Имаме доста нови футболисти. Томаш Силва се включи прекрасно, надявам се Аарон Апия по същия начин да се представи. Няма човек без желание или да няма характер, да не иска да се получат нещата. Когато си отдаден и готов, нещата ще се получат. Малко не ни достигна днес. Друга чиста ситуация аз не видях", добави той.

"Вече девети кръг отношението към нашия отбор не е ок. Човек, който си дава парите, според мен, сериозни средства. За някои не са никакви пари. Не може такова мачкотене навсякъде. Не искам, не се и оплаквам. Трудим се. По този начин ще успеем със сигурност", завърши Атанасов.