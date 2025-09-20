Подробно търсене

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев: "Единственото хубаво нещо е, че не загубихме мача"

Ива Кръстева
снимка: Никола Узунов/БТА
Добрич,  
20.09.2025 19:26
 (БТА)

Старши треньорът на Локомотив София Станислав Генчев изрази разочарование от играта на своя отбор при равенството 2:2 като гост на Добруджа в среща от 9-ия кръг на футболното първенство.

"С продукцията ни днес е цяло чудо, че вкарахме два гола. С нищо не показахме, че заслужаваме да победим. Домакините бяха доста по-активни. Нашите футболисти бяха далеч от възможностите си, трябва да променим поведението си в следващите мачове, защото с такава продукция като днес нищо добро не ни чака", коментира Генчев след двубоя.

"Обратът илюстрира цялостното ни отношение днес. Домакините ни превъзхождаха във всяка част от терена. Когато поведохме, необяснимо дадохме инициативата на Добруджа. Единственото хубаво е, че не загубихме мача", добави той.

"За нас всяко домакинство е възможност да се представим добре пред нашите фенове. Стадион "Локомотив" е нашата крепост и трябва да печелим там. Важно е футболистите да бъдат в оптимална форма, за да показват това, което могат", завърши той, коментирайки предстоящото домакинство на ЦСКА. 

