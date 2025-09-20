Аморим: "Дори и папата не може да ме накара да променя схемата на игра на Манчестър Юнайтед"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е категоричен, че дори папата не може да го накара да се откаже от схемата на игра с трима защитници, въпреки нарастващия натиск след мрачната серия, добавяйки, че изоставянето на предпочитаната от него формация би подкопало репутацията му в очите на играчите му.

Аморим пое Юнайтед през ноември, но ги доведе до само седем победи в 27 мача от първенството и най-лошото им представяне във Висшата лига.

Стартът на този сезон също далеч не беше убедителен, като португалският мениджър постигна една победа в четири мача от Висшата лига и шокиращо отпадане от Гримсби (четвърта дивизия) за Купата на лигата.

Той използва схема с трима централни защитници през целия си престой в Юнайтед, докато останалите отбори от Англия от "Голямата шестица“ играят с четири защитника.

Съсобственикът на Юнайтед Джим Ратклиф посети тренировъчната база на клуба в четвъртък, а по-късно Аморим беше попитан дали британският милиардер е предложил промяна на схемата на отбора.

"Не, не, не... Дори папата няма да промени това. Това е моята работа. Това е моята отговорност. Това е моят живот. Така че няма да променя това“, каза Аморим пред репортери в петък преди домакинския мач на Юнайтед с Челси.

"Ако съм играч и имам треньор, който, под голям натиск и хора по целия свят казват: "Трябва да промените системата“, казва „Ще се променя“, те ще ме гледат по различен начин. Всичко е важно, когато се замислите за въздействието, което едно решение ще има върху отбора. Правя нещата по моя си начин.“ Надявам се да имам време да се променя, но това ще бъде еволюция.“

Аморим също е критикуван за решението си да върне Бруно Фернандеш по-назад в халфовата линия, въпреки че португалският национал преди това е бил успешен в по-атакуваща позиция.

"Искам Бруно да има повече владение на топката, за да се опита да контролира играта. Може би той няма същата свобода да влиза в наказателното поле, но той влиза там и може да стреля. Понякога ни липсва Бруно малко отпред, но ако Матеус Куня е там, имаме допълнителен играч. Просто се опитвам да балансирам отбора и да си представя играта и виждам Бруно в тази роля", каза Аморим.