Еспаньол победи Майорка в 4-ия кръг на Ла Лига и се изравни с Барселона на 2-ото място в класирането

Еспаньол се завърна след паузата за мачовете на националните отбори с динамична победа с 3:2 у дома срещу Майорка, продължавайки добрия старт на сезон 2025/26. След голове на Пере Мия и Роберто Фернандес през първото полувреме, „Лос Перикос“ останаха с 10 души през целия втори период, а мачът беше решен от дузпа в 81-ата минута, изпълнена точно от Кике Гарсия.

Гостите от Майорка се върнаха в мача с две попадения на Ведат Муричи – в 45-ата от дузпа и в 65-ата след подаване на Серхи Дардер, но в крайна сметка отстъпиха и остават на предпоследното 19-о място с 1 точка. За островитяните обаче най-трудното мина, тъй като те стартираха първенството с двубои против Барселона и Реал (Мадрид), което донякъде е обяснение и за лошия им старт.

Срещата започна двуостро, но в 20-ата минута Пере Мия затвърди отличната форма, в която се намира, откривайки резултата след подаване на Ромеро от лявото крило. Вторият гол бе отбелязан от Роберто Фернандес 14 минути по-късно. Нападателят, който направи дебют за сезона, използва превъзходно центриране на Тирис Долан и изпрати топката зад гърба на вратаря Леонардо Роман.

В края на първото полувреме се случиха няколко събития все в ущърб на Еспаньол, но те излязоха от ситуацията. Първо съдията отсъди съмнително нарушение срещу чисто единоборство от техния защитник Омар Ел Хилали, което пък се превърна в прелюдия към по-късно решение срещу Пол Лосано, довело до дузпа. Ведат Муричи реализира наказателния удар, за да направи резултата 2:1 за Еспаньол. Големият скандал в мача дойде, когато топ-съдията на ФИФА Алехандро Ернандес Ернандес изгони Пере Мия в добавеното време, след като той очевидно беше повален от Мохика. И не само нямаше дузпа за Еспаньол, но и Мия беше изгонен.

Останали с 10 на терена, домакините от Еспаньол опитаха да играят с дълги топки, но това се провали в 65-ата минута, когато Муричи вкара за 2:2. Гостите тръгнаха да печелят, а вратарят Марко Дмитрович трябваше да откаже опитите на Муричи и на Дардер за 2:3. Третият гол за Еспаньол в този мач падна късно. Долан, един от най-добрите играчи на вечерта, спечели дузпа, която Кике Гарсия реализира девет минути преди края на срещата.

Първенство на Испания по футбол, срещи от четвъртия кръг на Ла Лига: Еспаньол - Майорка - 3:2 от събота: Барселона - Валенсия - 6:0 Селта - Жирона - 1:1 Леванте - Бетис - 2:2 Осасуна - Райо Валекано - 2:0 от събота: Хетафе - Овиедо - 2:0 Реал Сосиедад - Реал Мадрид - 1:2 Атлетик Билбао - Алавес - 0:1 Атлетико Мадрид - Виляреал - 2:0 от петък: Севиля - Елче - 2:2 В класирането води Реал Мадрид с 12 точки, следван от

Барселона и Еспаньол с по 10, Хетафе и Атлетик Билбао с по 9 пункта,

Виляреал, Еспаньол и Алавес имат по 7. Майорка е на предпоследното 19-о място само с 1 точка.