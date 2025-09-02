Подробно търсене

Георги Крумов
Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите
Александър Василев / снимка: Благой Кирилов/БТА (ЛФ)
Ню Йорк,  
02.09.2025 20:06
 (БТА)

Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис. 

Полуфиналистът от Уимбълдън и номер 4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Двубоят продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу чеха Ян Кумсат.

Срещу Мозейчук Василев поведе с 3:0 гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът изгради аванс от 4:0 гейма и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.

По-късно днес Иван Иванов ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите. Шампионът от Уимбълдън и водач в схемата Иван Иванов ще се изправи срещу представителя на домакините Максуел Екстед.

Също днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.

Поставените под номер 4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).

Поставените под номер 8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.

В понеделник Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки при девойките. Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра.

/ГК/

