Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите

site.btaАлександър Василев се класира за осминафиналите на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите
Александър Василев се класира за осминафиналите на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Полуфиналистът от Уимбълдън и номер 4 в схемата Василев победи с 6:3, 6:2 Доминик Мозейчук (САЩ). Двубоят продължи 70 минути. Българинът постигна втора поредна победа на турнира без да загуби сет, а за място на четвъртфиналите той ще играе срещу чеха Ян Кумсат.
Срещу Мозейчук Василев поведе с 3:0 гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част българинът изгради аванс от 4:0 гейма и без проблеми затвори двубоя в своя полза с 6:2.
По-късно днес Иван Иванов ще изиграе срещата си от втория кръг на сингъл при юношите. Шампионът от Уимбълдън и водач в схемата Иван Иванов ще се изправи срещу представителя на домакините Максуел Екстед.
Също днес ще се изиграят и два мача от надпреварата на двойки с българско участие.
Поставените под номер 4 при юношите Александър Василев и Тимофей Дерепаско (Русия) ще играят срещу Хитеш Чохан (Индия) и Тито Чавес (Испания).
Поставените под номер 8 при девойките Елизара Янева и Ксения Ефремова (Франция) ще стартират с мач срещу германките Ева Бенеман и Соня Женихова.
В понеделник Йоана Константинова се класира за втория кръг на двойки при девойките. Българката и Рейна Гото (Япония) победиха на старта със 7:5, 6:1 Джан-Циан Уей (Китай) и Рийо Йошида (Япония) за 68 минути игра.
/ГК/
