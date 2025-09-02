Кадетите на баскетболния Тунджа донесоха за Ямбол Балканската купа от турнира в Одрин

Кадетите на баскетболния Тунджа донесоха Балканската купа за Ямбол. Водените от треньора Милен Костов момчета до 16-годишна възраст демонстрираха класа на международен турнир в Одрин, Турция, съобщиха от Община Ямбол.

По покана на организаторите, в състезанието участваха общо 9 отбора от Турция, Гърция и България.

След четири категорични победи, тимът на Тунджа постигна и пета с 55:42 срещу Чорлу Пауър във финала. Усилията в защита на целия отбор дадоха резултат, а изключително добра игра показа Алексиан Добрев, който завърши с 37 точки, от които 9 тройки.

По време на турнето си в Турция ямболските момчета изиграха 6 мача, от които загубиха само един, изигран извън рамките на турнира срещу изключително силния отбор на Бахчешекир Коледжи, който е селектиран от момчета от цяла Турция.

„Мачовете в Одрин допринесоха много за израстването в спортно-технически и ментален аспект и ще спомогнат за развитието и разгръщането на пълния потенциал от умения на всички играчи в отбора“, коментираха от ръководството на Тунджа.

За треньора Милен Костов целта на участието в турнира беше обиграване на отбора и подготовка за предстоящите квалификации за участие в елитната група от държавното първенство, допълниха от клуба.

През 2024 година баскетболният Тунджа отново донесе Балканската купа за Ямбол, благодарение на отбора си за юноши до 18 години.