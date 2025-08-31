Тенисистката Сорана Кърстя отправя молба за връщане на трофея от Кливланд, който изчезна от хотелската й стая в Ню Йорк

Румънската тенисистка Сорана Кърстя отправи молба за връщане на трофея, който тя спечели на турнира в Кливланд миналата седмица, след като откри, че е изчезнал от хотелската й стая в Ню Йорк, съобщи Ройтерс.

Кърстя загря за Откритото първенство на САЩ, като победи американката Ан Ли на финала на турнира в Кливланд миналата събота, преди да загуби от Каролина Мухова във втория кръг на последния за годината турнир от Големия шлем в четвъртък.

Към разочарованието след загубата от чехкинята се добави и изчезването от хотелската й стая на трофея от Кливланд - първата й титла на сингъл на твърди кортове от 2008 г.

57-мата в световната ранглиста използва социалните медии в опит да си го върне.

"Който и да е откраднал трофея ми от Кливланд от стая 314 в @thefiftysonesta, моля, върнете го", написа 35-годишната тенисистка.

"Той няма материална стойност, само сантиментална! Ще бъда много благодарна!", се казва още в призива на Кърстя.