Кристиан Макун се завърна в групата на Левски за двубоя с ЦСКА 1948

Кристиан Макун се завръща в групата на Левски за срещата от седмия кръг на българската футболна efbet Лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят е насрочен за днес от 19:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Макун не игра при поражението на "сините" с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в мач-реванш от плейофите за попълване на групите в Лигата на конференциите. Мустафа Сангаре и Георги Костадинов също са на разположение на старши треньора Хулио Веласкес. Карлос Охене е аут, но през този сезон той е предимно резерва.

Победителят от мача между Левски и ЦСКА 1948 ще оглави временно класирането, а шампионът Лудогорец играе по-късно днес в последен мач за кръга.

Групата на Левски: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Вендерсон Цунами, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.