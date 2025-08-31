Подробно търсене

Възстановено е движението на пътя Монтана – Враца след катастрофа, станала тази сутрин, в която загина турски гражданин

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Възстановено е движението на пътя Монтана – Враца след катастрофа, станала тази сутрин, в която загина турски гражданин
Възстановено е движението на пътя Монтана – Враца след катастрофа, станала тази сутрин, в която загина турски гражданин
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ПБ)
Враца,  
31.08.2025 14:28
 (БТА)

Възстановено е движението на път Е79 в участъкът Монтана – Враца, където тази сутрин стана катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". В пътнотранспортното произшествие загина турски гражданин.  

Инцидентът е станал минути след 8:00 ч. тази сутрин. Пред БТА 46-годишният Даниел Николов, шофьор на автовоз, каза, че е карал с около 70 км в час. Мерцедесът се заби в камиона, докато се разминавахме, всичко стана за две секунди, посочи Николов. По думите му, той е шофьор от 13 години и това е първото му пътнотранспортно произшествие. Николов е тръгнал тази сутрин от София за Румъния.  

В автомобила „Мерцедес“ с германска регистрация са пътували още двама души. Жената е в тежко състояние, в болница. 

Според отчета на Областната дирекция на МВР във Враца за юли в областта са регистрирани 49 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. За месеца няма загинали в катастрофи. 

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:57 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация