Възстановено е движението на пътя Монтана – Враца след катастрофа, станала тази сутрин, в която загина турски гражданин

Възстановено е движението на път Е79 в участъкът Монтана – Враца, където тази сутрин стана катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". В пътнотранспортното произшествие загина турски гражданин.

Инцидентът е станал минути след 8:00 ч. тази сутрин. Пред БТА 46-годишният Даниел Николов, шофьор на автовоз, каза, че е карал с около 70 км в час. Мерцедесът се заби в камиона, докато се разминавахме, всичко стана за две секунди, посочи Николов. По думите му, той е шофьор от 13 години и това е първото му пътнотранспортно произшествие. Николов е тръгнал тази сутрин от София за Румъния.

В автомобила „Мерцедес“ с германска регистрация са пътували още двама души. Жената е в тежко състояние, в болница.

Според отчета на Областната дирекция на МВР във Враца за юли в областта са регистрирани 49 пътнотранспортни произшествия, от които 20 са тежки. За месеца няма загинали в катастрофи.