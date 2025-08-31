Донски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Истанбул, ще играе в основната схема на двойки

site.btaДонски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Истанбул, ще играе в основната схема на двойки
Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Истанбул (Турция) с награден фонд 100 хиляди долара.
Българинът отстъпи пред представителя на домакините и 12-и поставен Мерт Алкая със 7:6(1), 4:6, 2:6 за 2:14 часа на корта.
Донски спечели първия сет с тайбрек, но в следващите две части допусна четири пробива и не успя да продължи напред.
Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) са поставени под номер 2 в схемата и първите им съперници ще бъдат Кристиан Лангмо (САЩ) и Матс Розенкранц (Германия).
