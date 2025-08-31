Подробно търсене

Донски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Истанбул, ще играе в основната схема на двойки

Ива Кръстева
Донски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Истанбул, ще играе в основната схема на двойки
Донски отпадна в квалификациите на сингъл на турнир по тенис от сериите "Чалънджър" в Истанбул, ще играе в основната схема на двойки
снимка: Благой Кирилов/БТА
Истанбул,  
31.08.2025 15:03
 (БТА)

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите "Чалънджър" на твърди кортове в Истанбул (Турция) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българинът отстъпи пред представителя на домакините и 12-и поставен Мерт Алкая със 7:6(1), 4:6, 2:6 за 2:14 часа на корта.

Донски спечели първия сет с тайбрек, но в следващите две части допусна четири пробива и не успя да продължи напред.

Националът ще играе в турнира на двойки. Той и Стефан Латинович (Сърбия) са поставени под номер 2 в схемата и първите им съперници ще бъдат Кристиан Лангмо (САЩ) и Матс Розенкранц (Германия).

/ИК/

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:30 на 31.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация