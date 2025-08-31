Спасението не се постига само с човешки усилия и добри дела, а преди всичко е дар от Бога, каза отец Иван в храма „Света Троица“ в Сливен

Евангелският разказ за богатия младеж, потърсил съвет от Христос как да наследи вечен живот, припомни отец Иван на миряните в сливенския храм „Света Троица“ в 12-ата неделя след Петдесетница.

Свещеникът отбеляза, че младежът изпълнявал Божиите заповеди още от малък, но Господ му посочил пътя към съвършенството - да раздаде имота си на бедните и да Го последва.

„След като чу тези думи, младежът се натъжи и си тръгна от Христос“, разказа отец Иван. А в отговор Иисус казал: "По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Царството Божие".

По думите на свещеника, когато чули това, апостолите се запитали: „Кой тогава може да се спаси, след като тези, които спазват всичко от Свещеното писание и са заможни, не могат – нима всички ние, които сме грешни, имаме надежда?“. А Христос отговорил: „Невъзможното за човека е възможно за Бога“. Това, според отец Иван, е напомняне, че спасението не се постига единствено с човешки усилия и добри дела, а е преди всичко дар от Бога.

В проповедта си духовникът засегна и въпроса за Светото причастие. Според него съществува разбиране, че причастие трябва да се приема рядко – само след изповед и специална подготовка, защото това тайнство не е като „бонбон“. Отец Иван обаче, опирайки се на свещеническия си опит, смята, че вярващите трябва да се причастяват при всяка литургия – така, както правят и свещениците.

Литургията не е театър или опера, отбеляза той, а участие на цялата църковна общност в тайнството на изкуплението, извършено от нашия Бог за всички нас. Чрез причастието вярващите стават съпричастни на тази жертва. „Ако някой християнин се чувства недостоен, важно е да осъзнае именно тази своя недостойност, да потърси изповед и след това да пристъпи към Светото тайнство“, поясни той и допълни, че спасението остава дар от Бога – не защото не трябва да се стремим към него с добри дела, а защото без Неговата помощ то е невъзможно.