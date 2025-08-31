Олимпийската шампионка Сифан Хасан спечели маратона на Сидни при жените с нов рекорд на трасето

Олимпийската шампионка Сифан Хасан и етиопецът Хайлемарям Кирос постигнаха рекордни времена на трасето, за да спечелят титлите на маратона в Сидни, като състезанието навлезе в нова ера като част от серията World Marathon Majors.

Нидерландката Хасан, шампионка в маратона от Париж 2024, показа своята класа, като пресече финалната линия в градската опера за два часа, 18 минути и 22 секунди, значително пред бившата световна рекордьорка Бриджит Косгей от Кения, а миналогодишната шампионка Уоркенеш Едеса се класира трета.

В мъжкото състезание Кирос се откъсна от водещата група заедно с Адису Гобена около 30 километра и надбяга сънародника си, за да спечели с 2:06:06 часа. Гобена беше втори, а Тебело Рамаконгоана от Лесото остана трети.

Маратонът в Сидни от тази година се присъедини към Ню Йорк, Лондон, Бостън, Чикаго, Токио и Берлин като част от елитната верига от големи състезания.