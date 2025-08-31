Ирландия изразява загриженост след като ирландска участничка в протести е била ударена от берлински полицаи

Ирландският посланик в Германия е изразил пред местните власти "притесненията си" по повод на инцидент, при който ирландска протестираща е била ударена в лицето от полицай по време на про-палестински митинг в Берлин, предаде ДПА, като цитира външното министерство.

"Министерството на външните работи и търговията е запознато с въпросния инцидент", се казва в изявление. "Посланикът в Берлин и висши служители в министерството са изразили нашата загриженост по повод инцидента пред германските власти."

Видеозаписи от протеста в четвъртък показват полицай, който удря два пъти в лицето участничка в протеста, в резултат на което от носа ѝ потича кръв. Ирландската протестна група "Айриш блок Берлин" заяви, че жената е счупила ръката си при инцидента и е трябвало да бъде оперирана, според ирландската обществена телевизия.

Берлинската полиция потвърди вчера, че е запозната с видеозаписа на инцидента. Отговорният полицай е бил идентифициран и инцидентът се разследва, заяви говорител. Досега не е започнато производство срещу полицая, тъй като все още се разглежда пропорционалността на поведението му.

Протестиращата е получила медицинска помощ от пожарната, според същия източник, който не уточнява естеството на нараняванията ѝ.

Жената е обект на разследване за обида и съпротива срещу полицейски служители, според информацията.

Откакто Израел започна войната си срещу Газа след масовите кланета, извършени от "Хамас" на 7 октомври 2023 г., в Германия се случиха редица сблъсъци между пропалестински протестиращи и полицията по време на митинги. Германските власти бяха многократно обвинявани, че ограничават непропорционално пропалестинските протести, като много демонстрации бяха разпръснати от силно полицейско присъствие поради обвинения в антисемитизъм.

Полицията съобщи, че в четвъртък вечерта стотици полицаи са били разположени в берлинския квартал "Мите", за да разпръснат неразрешено събиране, свързано "с конфликта в Близкия изток".

Около 100 души са се движели между площадите Розенталер Плац и Хакешер Маркт. Някои протестиращи са проявили вербална агресия към полицаите. По време на операцията са били отправени обиди и извършени физически нападения и актове на съпротива срещу полицейските служители, според прессъобщение от петък.

Общо 94 души са били задържани и са започнати разследвания по подозрение за проява на признаци на неконституционни и терористични организации, нападение и съпротива срещу служители на реда, обиди, нападения и подозрение за неразрешено пребиваване.