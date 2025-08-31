В област Търговище 45 училища работят по проект „Успех за теб“, според зам.-директора на Второ Средно училище Катя Александрова ползите за учениците са видими

От област Търговище 45 училища от петте общини на региона работят по проект "Успех за теб" по програма „Образование 2021-2027, информират от Регионалното управление на образованието. Целите на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати. В дейности са включени ученици от уязвими групи – ученици с обучителни затруднения, в риск от отпадане, със специални образователни потребности и деца с изявени дарби, каза за БТА заместник директорът по учебната дейност - гимназиален етап, във Второ Средно училище (СУ) "Проф. Никола Маринов" в Търговище Катя Александрова.

Училището работи по проект "Успех за теб" за поредна година. В началото групите са били по-малко. Работи се по дейност 3 "Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, в риск, с хронични заболявания и изявени дарби за трайно приобщаване в училищното образование“ за надарени деца и дейност 4 "Допълнителна подкрепа за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ за деца с затруднения по български език или по математика. Разликата е, обясни Александрова, че в дейността за надарени деца могат да бъдат обхванати ученици от първи до седми клас, докато по дейността с деца със затруднения попадат ученици от първи до 12-и клас.

Заместник-директорът каза, че според изискванията на проекта, преди да бъде включено в групи едно дете, то попълва тест, за да се установят затрудненията по дадения предмет и дали отговаря на критериите за включване. Учителят разработва програма, съобразена с нуждите на самите деца. В групата за надарени участват до три деца, а тези в групата с изоставане и затруднения са до седем.

Финансирането на работата по проекта е по т.нар. пакетен принцип. На всяко дете му се полагат определен брой пакети за целия програмен период – до края на 2027 г., - общо десет, допълни Александрова. Така едно дете през една учебна година може примерно да ползва четири пакета по български език, а на следващата – три пакета по математика. Идеята е да бъдат обхванати повече ученици. От училищното ръководство се стремят, ако едната година се работи с деца със затруднения, на следващата, ако този ученик е напреднал, да бъде включено друго дете с потребности или пък да бъде добавен друг предмет.

С надарените деца в училището са организирани групи по български език, предвид хуманитарната насоченост, по математика и по народно пеене – за автентичен фолклор и за обработен фолклор. В групите са включени ученици, които представят училището в различни национални и международни конкурси и състезания. Печелят призови награди, преподавателите разработват различни песни с тях.

През миналата учебна година по проекта „Успех за теб“ училището оборудва кабинет за надарени деца. Закупени са ново пиано и нова техника за озвучаване, за да може да се работи професионално. Защото тези деца на конкурсите се изправят с възпитаници на музикални училища и там конкуренцията е голяма, коментира Александрова.

По проекта „Успех за теб“ в двете направления работят общо 125 възпитаници на Второ СУ в Търговище. В дейността за надарени деца са организирани пет групи с по три деца. А в другата дейност - общо 110 деца в двайсет групи. С работата са ангажирани преподавателите: Стефан Иванов - музика, Стела Стоянова – музика, Галина Петрова - български език, Виолета Драганова - математика, Полина Маркова – математика.

Катя Александрова коментира, че по-големи пропуски и затруднения сред децата има в областта на математиката. При българския език трудностите идват от препинателните знаци, диктовките и преразказите. „През тази година отчетохме, че децата, които бяха включени в групите със затруднения, в четвърти клас имат много по-високи резултати на матурите. Това за нас беше показателно. Тези деца без тези допълнителни 40 часа, които са провели по проекта, предполагам, че нямаше да изкарат такива резултати. Полезно е. И тази година сме подали заявление за кандидатстване, надяваме се да бъдем одобрени“, каза зам.-директорът.

Родителите също подкрепят заниманията на децата им по проекта. „Колегите в разговори съумяват да убедят семействата и те намират, че е полезно. Когато едно дете няма затруднения, то не може да бъде включено в такава група. Но пък има и деца, които казват, че искат да участват, въпреки че нямат затруднения. Мотивират се с това, че там ще им бъде интересно. Колегите вместо седем деца, включват повече, защото има желаещи, въпреки че не им се заплаща“, обясни Александрова.

И при децата с таланти ползите са видими. Според ръководния екип на училището всеки един допълнителен час с всяко дете е видим, защото разучават различни песни, различните техники и начини на изпяване на песента. Учителите правят допълнителни разработки, за да стимулират учениците да се развиват.

Проектът е удачен, категорична е Катя Александрова. „Единственото нещо, които на мен лично не ми допада, е, че надарените деца след седми клас не могат да бъдат включени в такива групи. Има много деца, които се изявяват на конкурси, състезания, национални кръгове на олимпиади, за тях защо да не може“, допълни тя.

Заместник-директорът сподели наблюденията си на педагог, че съвременните деца и ученици имат нужда да бъдат ангажирани. С такива неща, които на тях са им интересни, а не да си губят безцелно времето. Всяко едно допълнително занимание – без значение по кой предмет или пък дори един учител да седне и да си поговори с някое дете, ще бъде полезен за младия човек. Защото нашите деца не говорят вкъщи с родителите си, а те имат нужда да говорят с възрастен. Губим връзката с тях, а с технологиите още по-вече ни отдалечават, каза Александрова.

Във Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ през тази учебна година ще се обучават и възпитават над 1100 ученици. Сформирани са четири паралелки първи клас. Тук учениците развиват своите способности в областта на хуманитарните и природо-математическите науки, на информационните технологии, на чуждите езици, хореографията, музиката и изобразителното изкуство. Оттук поемат своя път младите хора, които носят в сърцата си неугасващия пламък на творчеството – на словото, багрите, песента и танца. Прославят себе си, училището, родния град и в България, коментираха от ръководството.